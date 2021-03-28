Когда писался этот ролик – ещё не произошло странной и удивительной аварии, в ходе которой контейнеровоз EVERGREEN закупорил Суэцкий канал, а вместе с ним – и весомую часть мировой экономики.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:23 — Что построить новое, нужно снести старое

01:07 — Чего хотят добиться перезагрузкой, обнулением экономической системы

02:35 — О росте стоимости контейнерных перевозок из Китая в Европу

04:36 — О борьбе за «зелёную» энергетику

09:02 — О принудительном снижении уровня потребления

14:21 — Как США держат Германию в узде

19:04 — Подписывайтесь на канал

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: