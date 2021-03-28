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Контейнеровоз EVERGREEN и «зелёная» экономика навсегда

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Когда писался этот ролик – ещё не произошло странной и удивительной аварии, в ходе которой контейнеровоз EVERGREEN закупорил Суэцкий канал, а вместе с ним – и весомую часть мировой экономики.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:23 — Что построить новое, нужно снести старое
01:07 — Чего хотят добиться перезагрузкой, обнулением экономической системы
02:35 — О росте стоимости контейнерных перевозок из Китая в Европу
04:36 — О борьбе за «зелёную» энергетику
09:02 — О принудительном снижении уровня потребления
14:21 — Как США держат Германию в узде
19:04 — Подписывайтесь на канал

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Источник: https://nstarikov.ru/konteinerovoz-evergreen-i-zeljonaja-jekonomika-navsegda-125876
Метки: блог, Видео
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