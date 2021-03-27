Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Творчество

Зачем необходимо параллельное обучение мальчиков с девочками? Надежда Григорьевна Храмова

289 3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IMLbGwwYMHA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
НЛО: Зачем инопланетяне контролируют Землю?
Средняя школа полностью ориентирована на девочек
Эстонская этнократия: От Judenfrei до Russenfrei?
Писать пером в век компьютеров: уникальный эксперимент
Зачем остаётся Путин?
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 7100 5812
    Женечка два часа назад

      А давайте порассуждаем какие кроссовки выбрать толстяку для прохождения марафонской дистанции? Вот Найки весом 200 грамм, вот Рибок – 220 грамм. Но ожидается дождь, а Рибок лучше себя ведёт на мокрой поверхности. Но, блин, вопрос ведь вообще не в этом. А в том что сможет ли толстяк вообще пробежать хотя бы три километра. Нам бывший премьер открытым текстом говорил, что если вы умные, то идите в бизнес, ну а если с мозгами не повезло, сидите в учителях. Такое ощущение, что им там наше хорошее образование нахрен не нужно – ведь так нечаянно можно социальные лифты включить, но вид кипучей деятельности создать нужно. Потому будем пересаживать с места на место участников квартета.

      1
      1
    • 1253 1075
      Werwolf час назад

        Надо разные учебники!!! НАДО! как учитель физики – категорически ЗА раздельное обучение и разные программы физики для парней и девчат!

        2
        2

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru