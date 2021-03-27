Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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А давайте порассуждаем какие кроссовки выбрать толстяку для прохождения марафонской дистанции? Вот Найки весом 200 грамм, вот Рибок – 220 грамм. Но ожидается дождь, а Рибок лучше себя ведёт на мокрой поверхности. Но, блин, вопрос ведь вообще не в этом. А в том что сможет ли толстяк вообще пробежать хотя бы три километра. Нам бывший премьер открытым текстом говорил, что если вы умные, то идите в бизнес, ну а если с мозгами не повезло, сидите в учителях. Такое ощущение, что им там наше хорошее образование нахрен не нужно – ведь так нечаянно можно социальные лифты включить, но вид кипучей деятельности создать нужно. Потому будем пересаживать с места на место участников квартета.
Надо разные учебники!!! НАДО! как учитель физики – категорически ЗА раздельное обучение и разные программы физики для парней и девчат!
И нужно раздельное обучение. Чтобы в одной школе, но классы разные, девочек и мальчиков.