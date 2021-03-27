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Суэцкий канал. Вид с МКС

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Фото застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given сделанные с борта Международной Космической Станции.
Фотографии опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.





Несмотря на сегодняшние попытки развернуть застрявшее судно (в них участвует уже 14 буксиров), Суэцкий канал остается заблокированным. Пока что, удалось выкопав большое количество грунта (около 20 000 тонн), немного сдвинуть https://twitter.com/SuezDiggerGuy/status/1375875968246628362 контейнеровоз. Завтра попытки будут продолжены. Сейчас с судно активно откачивают воду, чтобы немного снизить вес.
Как пишут, совокупный ежедневный ущерб от пробки может достигать цифр от 7 до 9,5 млрд. долларов. Сейчас на входе канал с двух сторон скопилось уже более 330 судов.
Основной версией происходящего называют "человеческий фактор".


Компьютерная симуляция.




Очередь.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6659655.html
Метки: Африка, Египет, мкс, спутники, суэцкий канал, фотографии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7354 5198
    чужой 45 мин. назад

      Ходил Василь Иваныч по азиатским странам. Сошел на берег. Петька у него спрашивает что видел и что узнал.
      - Узнал я Петька много новых слов на чужеземном языке. Хочешь скажу, чтобы ты отошел от своей девушки ?
      - Ну скажи Василь Иваныч.
      - Отманды киль.
      - А теперь скажи Василь Иваныч, чтобы я подошел к своей девушке.
      - Киль кманде.

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