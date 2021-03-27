Суэцкий канал. Вид с МКС
Фото застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given сделанные с борта Международной Космической Станции.
Фотографии опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Несмотря на сегодняшние попытки развернуть застрявшее судно (в них участвует уже 14 буксиров), Суэцкий канал остается заблокированным. Пока что, удалось выкопав большое количество грунта (около 20 000 тонн), немного сдвинуть https://twitter.com/SuezDiggerGuy/status/1375875968246628362 контейнеровоз. Завтра попытки будут продолжены. Сейчас с судно активно откачивают воду, чтобы немного снизить вес.
Как пишут, совокупный ежедневный ущерб от пробки может достигать цифр от 7 до 9,5 млрд. долларов. Сейчас на входе канал с двух сторон скопилось уже более 330 судов.
Основной версией происходящего называют "человеческий фактор".
Компьютерная симуляция.
Очередь.
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