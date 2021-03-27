Об интуиции человечеству известно с древних времен. Это простой, доступный и сильный инструмент для духовного роста, а так же роста во всех сферах жизни.

Интуиция, согласно Джеку Кэнфилду, – это “способность знать прежде, чем подумал”.

«В интуиции нет ничего мистического», – говорил нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, один из тех, кто открыл ДНК. Интуиция – это не инстинкт. Инстинкт – это свойство, появившееся у человека на ранней стадии развития мозга, это проявление бессознательного. Интуиция – «шестое чувство» – это точный инструмент восприятия мира, позволяющий человеку ощущать энергию внутри себя и в окружающем мире. На интуицию полагаются, как правило, когда нет другого выхода, говоря при этом: «Как Бог на душу положит» (и, ведь, правильно говорят!). Интуиция вообще-то дама капризная – если чувствует, что ей уделяют мало внимания, начинает чахнуть, а через какое-то время вообще впадает в летаргический сон.

Это дар, который есть у каждого из нас, но по настоящему им пользуются только успешные люди, остальные ему просто не доверяют. Часто люди стесняются признавать, что пользуются интуицией. Даже те, у кого интуиция хорошо развита, часто неохотно пользуются ею, или не признают её, в результате эта способность атрофируется. Может быть потому, что принято считать, будто логика и рациональное мышление есть признак высокого ума? Это неправильно, потому что интуиция — очень ценное качество в человеке.

Какими бы не были успехи ученых в создании искусственного интеллекта, ему всегда не будет хватать одного – интуиции.

Интересно, что интуиция имеет свойство «ускользать». Она напоминает что-то, что замечается краем глаза, но тотчас исчезает, если повернуться в сторону в поисках мелькнувшего. Чем пристальнее всматриваешься, тем её сложнее обнаружить. Поэтому не следует слишком пристально рассматривать подсказки интуиции, как при разглядывании натюрморта. Ваша интуиция присутствует, сообщая или подсказывая, но она находится ниже порога непосредственного восприятия. Это парадокс интуиции: ее можно удержать на раскрытой ладони, но она выскользнет, если попытаться сжать ее в кулак. Интуиция — как маленькая вспышка света, которая начинает гаснуть сразу же, как только появляется. Самый сильный момент — первый. Из-за страха, застенчивости и колебаний вы можете упустить его.

Интуиция всегда правильно считывает информацию. Интуиция – прямое восприятие чистой энергии, а энергия никогда не лжет. Мы «просто знаем», и все. Мы говорим «интуиция подвела», когда ваше мышление дает ей неверное толкование.

Вспомните ситуации, когда что-то внутри подсказывало вам: «Не делай этого сейчас, подожди…». Но вы не прислушивались к своему внутреннему голосу, делали наперекор ему, а потом понимали, что делали неправильно, но было поздно. Эксперты говорят, что это ответы от сердца и из подсознания. Если вам нужно решить какую-то задачу, где требуется подумать, не бросайтесь сразу в логические рассуждения. Хорошо «обдуманное» решение не всегда правильное. Ваше подсознание напрямую связано с квантовым полем информации, а решение любой задачи там уже есть. Поэтому сначала расслабьтесь, отбросьте страх и беспокойство по поводу решения. Ведь вы знаете, что оно есть. Отпустите себя, остановите ход мыслей, созерцайте пустоту. Весьма вероятно, что решение придет сразу, причем очень простое. Доверяйте своим чувствам. Здесь важно различать тихий голос интуиции, и действие вашей “зоны комфорта”. Интуиция – это не мысль, это способность воспринимать вибрации Вселенной, а чувства всегда подскажут, если что-то не так.

Нил Д. Уолш говорит, что чувства – это язык души, и если вы хотите понять, что истинно для вас, обратите внимание, что вы чувствуете по этому поводу. Если не получилось, не досадуйте и включайте мыслительный аппарат – в другой раз получится. Подобная практика хорошо развивает способность получать доступ к интуитивным знаниям. Необходимо только сделать это своей привычкой.

Наше подсознание – это мощная машина, оно в 200 млн. раз быстрее обрабатывает информацию, чем сознание, через подсознание мы можем выходить на информацию от Вселенной. Поэтому у него есть ответы практически на все ваши вопросы. Проблема только в том, прислушиваетесь ли вы к нему?

Гениальный физик ХХ века Альберт Эйнштейн придавал большое значение интуиции, прозрению, сверхчувственному постижению бытия. Он утверждал, что без этих вещей невозможны не только великие открытия, но и просто ответы на сложные вопросы. Однажды он сказал, что если бы речь шла о его жизни и смерти, и у него был бы только один час, чтобы отыскать способ спастись, то пятьдесят пять минут он отвел бы на то, чтобы правильно сформулировать вопрос. «Чтобы отыскать ответ, – говорил Эйнштейн, – достаточно всего пяти минут». Великий ученый описал суть проблемы: очень часто мы сами не знаем, чего хотим, неправильно формулируем свои цели, ставим вопросы, поэтому наша интуиция, а вместе с ней и бессознательное, не могут нам помочь. Эйнштейн всегда говорил, что открытие не является продуктом логического размышления. Сам он всегда мыслил образами и картинами, ощущал действие интуитивного даже в телесных проявлениях.

Люди, которых по жизни ведет интуиция, безусловно, счастливы, потому что чувствуют, словно их ведет Высшая Сила.

Ваше сердце также играет огромную роль в том, что мы называем интуицией. Американские ученые установили, что этот орган так же, как и мозг имеет нейроны. В отличие от мозга, в котором таких клеток около 100 млрд., в сердце их всего 40 тысяч. Но, как оказалось, сердце тоже участвует в когнитивных процессах познания, и решения, которые оно подсказывает, всегда бывают более правильными. Положите руку на сердце, сконцентрируйтесь на нем и спросите: «Сердце, что ты думаешь по этому поводу? Каким должен быть правильный ответ?». Это очень простой и действенный способ получить верный вариант решения, ведь сердце мудрее мозга.

Ваше подсознание, ваш «внутренний голос» всегда знает правильный ответ, и его надо больше слушать. Чем больше вы будете практиковать, например, с медитациями, тем легче вам будет установить контакт со своим подсознанием и сердцем. И знайте: подсознание общается с вами с помощью картин, образов и идей. Виктор Гюго говорил: «Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло». Если к вам внезапно пришла вдохновляющая идея, то прямо сейчас самое время приступать к ее реализации. Научитесь принимать решения не только логически, на базе той информации, которую вы получаете извне, но и той, которая есть внутри вас. Интуиция не должна быть разумной. Она не основывается на логике, рассуждениях или свидетельствах и не нуждается в подтверждении. Она – сама по себе. Самая мощная интуиция — самая иррациональная. Поначалу может понадобиться смелость, чтобы доверять силе интуиции, но постепенно вы научитесь различать и использовать ее непосредственно, по мере возникновения инсайтов, и с каждым разом

все больше доверяя ей. Как и когда интуиция дает о себе знать? Например, во сне, в первые минуты пробуждения, часто под душем или в ванной, во время массажа, медитации и так далее. Это образы, видения, догадки, внезапные озарения и мысли. Проявляться на физическом уровне посещение интуиции типа «будь осторожен» может в виде мурашек по телу, озноба, дискомфорта в животе, “засосало под ложечкой”, внезапной головной боли, стеснения в груди, даже кислого привкуса во рту. Позитивный ответ «да» – в виде «гусиной кожи», приятного головокружения, чувства успокоения, облегчения или какой-то звенящей легкости в теле. Интуиция посылает сообщения и через эмоции, а порой возникает ощущение, что ты просто знаешь это, и все.

Кстати, об “озарениях в душе” – последние исследования показали, что для поддержания потока творческой энергии нашему организму постоянно требуется дополнительное увлажнение. Доказано, что при потере даже 10% жидкости, работа мозга снижается на 30%. Поэтому, когда вы чувствуете, что ваш мозг «застревает» в каком-то решении, просто отправляйтесь в душ и дайте телу дополнительное увлажнение. У француженок есть выражение: «Если у тебя плохое настроение, – помой голову!». Кто знает, может этот эффект косвенно доказывает, что наши предки жили в воде?

Часто правильное решение приходит тогда, когда человек не думает над волнующей его проблемой. Это означает, что сознание сосредотачивается на чем-то другом, а подсознание, интуиция продолжают поиск решения сформулированной проблемы. В коре головного мозга создается постоянно активный очаг, который «работает» исключительно на решение задачи, просеивая информацию, пересматривая ситуацию заново. Иногда легкого толчка извне достаточно, чтобы интуиция подсказала выход.

В какой-то момент у каждого из нас появляется ощущение, что мы не знаем, чего хотим, куда идти и жизнь зашла в тупик, и все решения – неправильные. Что делать? Спросите свою интуицию. Доверять своей интуиции – значить верить в себя. Чаще останавливайтесь и прислушивайтесь. Это позволит избавиться от двойственности и обрести единство с собой.

Интуиция очень важна, как управляющая информация. Что самое главное для того, чтобы это работало? Техники? Нет. Интуиция работает тогда, когда вы живете с чистым сердцем и душой! Иногда говорят: «жить по совести». А слово «совесть» состоит из «со» – приобщение, причастность, или доступ к чему-либо, и «весть» – знания, информация, данные. Поэтому, только «живя по совести», с «чистым сердцем», мы открываем доступ к себе безупречной информации из Источника, и можем получать идеальное руководство свыше.

Прислушивайтесь к своей интуиции, и вы увидите, насколько успешней станет ваша жизнь.

Помните:

ОПЫТ + ИНТУИЦИЯ = МУДРОСТЬ

БЕРНОВ СЕРГЕЙ