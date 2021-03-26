Западные лидеры один за другим дают понять, что в отношении России все ограничения сняты и все приемы разрешены

Если кто-нибудь из числа основных западных спикеров несет откровенную дичь в одиночку, можно допустить, что он просто не с той ноги встал. Но если таких сразу два или больше, то это, скорее всего, стратегический план. Именно так можно квалифицировать практически одновременное выступление нескольких тамошних деятелей на фактически одну и ту же, причем, довольно странную тему.

Во-первых, это президент Франции Эмманюэль Макрон, которому отныне принадлежит новое прочтение давно известного словосочетания «мировая война»:

«Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

Если президенту Франции угодно считать «мировой войной» желание и готовность России и КНР помочь страдающему от пандемии Человечеству своими вакцинами, особенно на фоне мягко говоря, проблемных аналогов западного производства, вроде печально известной англо-шведской Аstrazeneca, то это, в конце концов, его личное дело. Ну, что поделаешь, нравится человеку нести ахинею. На каждый роток не накинешь платок.

Однако это заявление Макрона прозвучало практически одновременно с речью другого рупора западной политики — генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который выступил с не менее оригинальным вИдением обстоятельств начала новой мировой войны.

«НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена использовать силу даже в том случае, если агрессия в отношении ее стран — участниц совершается с применением невоенных средств. С таким предупреждением выступил в четверг на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы [союзники по Североатлантическому альянсу] задействуем статью 5. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», — заявил Столтенберг.»

Вы обратили внимание на то, в чем состоит главное сходство этих двух высказываний? Кроме их явной залповости, что может указывать на скоординированный и плановый характер таковых.

И тот и другой оратор, фактически, рассматривают тему мировой войны. Причем в обоих случаях они трактуют её, в сущности, одинаково. Как явление, возникновение которого не обязательно мотивировано применением военной силы некими враждебными государствами. Впрочем, почему некими? Макрон, в связи с объявленной им «мировой войной», прямо тычет пальцем в Россию и Китай. А второй участник этого дуэта Столтенберг прибегает к эвфемизму – «потенциальный противник». Хотя и к весьма прозрачному, с учетом того, что еще в декабре прошлого года в докладе о реформировании альянса «НАТО – 2030» было официально записано следующее:

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса».

Таким образом, сразу два ведущих спикера североатлантического альянса Макрон и Столтенберг выступили с заявлениями, главная суть которых заключается в том, что Запад отныне будет рассматривать как агрессию и фактическое начало третьей мировой войны не только прямые военные действия противника, но и вообще любые его «телодвижения». Практически, в любой сфере человеческой деятельности, которые ему будет угодно считать враждебными и угрожающими.

К тому же, оный дуэт «легким движением руки превращается» в трио, если добавить к нему американского госсекретаря Энтони Блинкена, который не далее как в начале это недели выступил с весьма сходным заявлением в отношении России, со столь же расплывчатыми определениями российской угрозы:

“Даже когда мы работаем с Россией, чтобы продвигать наши интересы и продвигать интересы альянса, мы также будем работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия.”

Какие именно действия РФ могут быть названы «безрассудными и враждебными», Блинкен, опять же, не уточнил.

То есть перед нами, по сути, безгранично расширительное толкование Западом возможных причин и «законных поводов» к «ответным» силовым действиям с его стороны. И если, например, поставка спасительной российской вакцины на мировой рынок рассматривается там как событие уже начавшейся новой «мировой войны», то у Запада, в рамках этой своеобразной логики, появляется «законное право» нанести «ответный удар», причем любым средствами, которые он посчитает оправданными, в том числе и военными.

А ведь одними вакцинами дело отнюдь не ограничивается. Если Запад присваивает себе монопольное право решать, какие действия той же России являются агрессией против него. то нельзя исключать, что уже завтра мы услышим о том, что перекрытие Суэцкого канала крупнейшим в мире контейнеровозом стало результатом тщательно разработанной операции российских спецслужб в рамках «гибридной войны» и с целью потрясения основ западной экономики. А за это, как говорит в таких случаях Джо Байден, «Путин должен заплатить высокую цену». Доказательство в стиле «highly likely» уже предъявлено. Это опубликованное русским Роскосмосом фото раскорячившегося поперек канала гигантского судна.

Не говорю уже про размещение на дне Байкала крупнейшего в мире нейтринного телескопа, что может быть признаком наличия у России плана сломать ось земли. А этот коварный замысел Москвы, несомненно, угрожает безопасности Запада и ему следует любыми способами помешать. Например, массированным ракетным ударом по центрам принятия решений. Пока не поздно.

Московские парады Победы можно, в том же контексте, смело рассматривать как попытку нанесения непоправимого вреда общечеловеческим идеалам западного сообщества. А победу российских спортсменов на Олимпийских играх, даже под нейтральной белой тряпицей, как «недопустимое вмешательство русских агрессоров во внутренние спортивные дела мировой демократии». Все это и еще многое другое, в рамках вышеуказанного нового понимания «мировой войны» и «агрессии», требует незамедлительных ответных мер, в том числе и силовых. Во всяком случае, главное уже сказано – военный ответ может быть дан и на «невоенную агрессию». Остается только подставить в это «уравнение» любой удобный повод. Ведь все ограничения уже сняты.

Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Потому что перед нами не просто отрывок из кинокомедии, а то, во что ныне превратилась, стараниями наших «партнеров», мировая политика. В рамках которой вполне реальные западные лидеры устанавливают новые, настолько расширительные стандарты для ведения мировой войны, что практически любое наше телодвижение может быть истолковано как повод для её начала.

Думаю, что отвечать на подобные западные «изыскания» в рамках международного права, или хотя бы элементарной логики, совершенно бессмысленно. За неимением там ни того, ни другого. И потому мне, в данном случае, решительно нечего добавить к словам Президента РФ Владимира Путина, который, имея в виду, несомненно, подобное безрассудное поведение Запада, пояснил, чем это может для него кончиться:

«Мы жертва агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.»

Алло, господин Макрон! Прием!

Юрий Селиванов, специально для News Front