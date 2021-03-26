Следственный комитет России решил объединить все имеющиеся на сегодняшний день уголовные дела о преступлениях нацистов против мирного населения СССР во время Второй мировой войны в одно и классифицировать его как «дело о геноциде советского народа». Об этом рассказал накануне глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Геноцид советского народа» - относительно новое понятие. Ранее считалось, что нацисты во время Второй мировой войны проводили политику геноцида лишь в отношении евреев и цыган. Однако мирных жителей оккупированных территорий СССР гитлеровцы уничтожали не менее беспощадно. «С учетом того масштаба, который приобрели действия солдат вермахта, а также полученные доказательства того, что они были направлены на полное уничтожение населения советских республик, можно говорить именно о «геноциде», - сообщил Бастрыкин.

Впервые о геноциде мирных граждан Советского Союза заговорили в мае 2019 года. Основанием стало возбуждение Следственным комитетом уголовного дела по факту обнаружения поисковиками в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области массового захоронения. Вначале были найдены останки 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина. Как впоследствии было установлено, они стали жертвами карательной операции, которую нацисты провели в 1942 году в ходе оккупации деревни.

Позже на этом месте обнаружили останки еще более чем 500 человек. Среди них – 188 детей, 113 женщин и 146 мужчин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большая часть из них была расстреляна, еще у части были телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Скорее всего, они стали результатам пыток. В 1947 году здесь же были обнаружены останки почти четырех тысяч человек.

Осенью 2020 года суд признал эти преступления гитлеровцев геноцидом. Сейчас к этому делу приобщат уголовное дело о расстреле детей из Ейского детского дома и уничтожении людей в концлагерях Псковской области и в Крыму. В это же производство включены дела о массовых убийствах в Ростовской области в 1942 году, где рядом с городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.

Концлагерь в Моглино, где содержались как военнопленные, так и мирные граждане, был на особом счету у нацистов. Выжить там удалось лишь единицам. По их воспоминаниям, в лагере ежедневно устраивались показательные казни и пытки. Лагерь был «вотчиной» эстонских карателей и часто все те ужасы, которые творились в нем, проходили не по инициативе немецкого командования, а по решению самой эстонской комендатуры.

9-10 октября 1942 года в Ейске нацистами были расстреляны 214 воспитанников детского дома, эвакуированного из Симферополя. Эта акция была проведена карателями из Зондеркоманды 10А Айнзацгруппы. Руководил ей начальник гестапо Ейска обер-лейтенант Бедедекер. Детей заталкивали в машины, обитые изнутри железом и везли к месту захоронения в районе Широчанского хутора. По пути в кузовы машин пускали газ, поэтому к месту назначения детей привезли уже мертвыми. Все дети этого специализированного детского дома были инвалидами, часть из них – лежачими, поэтому, согласно нацистской идеологии, не имели права на жизнь. Как, впрочем, и все население Советского Союза.