Все дела о массовых убийствах мирного населения СССР объединят в одно – о геноциде советского народа
Следственный комитет России решил объединить все имеющиеся на сегодняшний день уголовные дела о преступлениях нацистов против мирного населения СССР во время Второй мировой войны в одно и классифицировать его как «дело о геноциде советского народа». Об этом рассказал накануне глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Геноцид советского народа» - относительно новое понятие. Ранее считалось, что нацисты во время Второй мировой войны проводили политику геноцида лишь в отношении евреев и цыган. Однако мирных жителей оккупированных территорий СССР гитлеровцы уничтожали не менее беспощадно. «С учетом того масштаба, который приобрели действия солдат вермахта, а также полученные доказательства того, что они были направлены на полное уничтожение населения советских республик, можно говорить именно о «геноциде», - сообщил Бастрыкин.
Впервые о геноциде мирных граждан Советского Союза заговорили в мае 2019 года. Основанием стало возбуждение Следственным комитетом уголовного дела по факту обнаружения поисковиками в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области массового захоронения. Вначале были найдены останки 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина. Как впоследствии было установлено, они стали жертвами карательной операции, которую нацисты провели в 1942 году в ходе оккупации деревни.
Позже на этом месте обнаружили останки еще более чем 500 человек. Среди них – 188 детей, 113 женщин и 146 мужчин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большая часть из них была расстреляна, еще у части были телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Скорее всего, они стали результатам пыток. В 1947 году здесь же были обнаружены останки почти четырех тысяч человек.
Осенью 2020 года суд признал эти преступления гитлеровцев геноцидом. Сейчас к этому делу приобщат уголовное дело о расстреле детей из Ейского детского дома и уничтожении людей в концлагерях Псковской области и в Крыму. В это же производство включены дела о массовых убийствах в Ростовской области в 1942 году, где рядом с городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.
Концлагерь в Моглино, где содержались как военнопленные, так и мирные граждане, был на особом счету у нацистов. Выжить там удалось лишь единицам. По их воспоминаниям, в лагере ежедневно устраивались показательные казни и пытки. Лагерь был «вотчиной» эстонских карателей и часто все те ужасы, которые творились в нем, проходили не по инициативе немецкого командования, а по решению самой эстонской комендатуры.
9-10 октября 1942 года в Ейске нацистами были расстреляны 214 воспитанников детского дома, эвакуированного из Симферополя. Эта акция была проведена карателями из Зондеркоманды 10А Айнзацгруппы. Руководил ей начальник гестапо Ейска обер-лейтенант Бедедекер. Детей заталкивали в машины, обитые изнутри железом и везли к месту захоронения в районе Широчанского хутора. По пути в кузовы машин пускали газ, поэтому к месту назначения детей привезли уже мертвыми. Все дети этого специализированного детского дома были инвалидами, часть из них – лежачими, поэтому, согласно нацистской идеологии, не имели права на жизнь. Как, впрочем, и все население Советского Союза.
Круто Путин взялся за наведение порядка! А то ишь, холокост 13 штук евреев есть, а геноцида 27 миллионов русских до сих как бы и нету. Нонсенс!
Не радуйся сильно Малеос,а вдруг потом будет тошно.Хотя вот еще посылочка :”Австрия выдала некоего деятеля от культуры при Лужкове и потом он курировал всех этих Пуси и др.мерзость Серебренниковых,Война…”Официальный представитель СКР Светлана Петренко днём 25 марта: “Сегодня из Австрийской Республики на территорию Российской Федерации будет доставлен фигурант уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов ФГБУК «Государственный Эрмитаж», и их легализации — Борис Мазо. Борт в Москву прибудет в вечернее время. Ранее в отношении него федеральным министром юстиции Австрийской Республики принято решение об экстрадиции для уголовного преследования на территории РФ. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России ему инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Ранее по ходатайству следствия судом заочно вынесено решение о его аресте. По версии следствия, в 2015 году Мазо, занимая должность директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Российской Федерации, совместно с заместителем Министра культуры Российской Федерации Григорием Пирумовым создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. Также в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза…. и там тьма дел,главное фамилия гусская опять.
https://www.mk.ru/social/2021/03/21/devochka-iz-sobachey-budki-obrela-schaste-sozdala-semyu-stala-leytenantom.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
ну это история для хохлушки Гали ,шоб поплакала и пишла на майдан ,протистувати против москалей.Хотя на фото приятная пара,с ноготками-всё у них будет добре.
Почему для Гали?Где неправда?
Это жизнь.Сними розовые очки.
И здесь,среди сидящих на сайте,много ли найдётся помогших кому-то,просто так,беЗплатно,без выгоды?
Несолидно для тебя ,уровень низкий.Сегодня пятница ,пришло тепло .Как там полячки ,так уж симпатичны ,как считается или вот полтавские покруче будут :https://diana-mihailova.livejournal.com/6287430.html
Не понял по поводу уровня.
Разные есть.А что в России не так?А в США?Почти везде в мире одно и тоже,уже давно никто не стесняется.
После войны всех кто участвовал в уничтожении мирного населения отыскивали и судили, а сейчас чего ворошить, все виновные мертвы либо при смерти. Получается после драки кулаками машем.
Да ,что вы ,разве вина того ,кто нажимал кнопку в газовой камере или стрелял в военнопленных- основное в этом безумии.А вдруг назовут истинных исполнителей геноцида ,кураторов так сказать Гитлера .Но мне почему-то тоже кажется-всего лишь тема перед выборами.И возглавит её Соловьев с Михеевым,Стариковым.Увы.
Если эта новость будет в информационном поле именно в таком виде, и дойдет – или будет как-то доведена- до нашей молодежи, этого уже будет достаточно.
Должно у них хоть что-нибудь святое в душе угнездиться!