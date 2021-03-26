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Почему Google-переводчик – пропагандистская машинка Запада

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В детстве мы смеялись из-за корявых переводов Google-переводчика. Там можно было написать любую фразу, а потом ее же перевести обратно, и получалась полная ерундовина. Прошло уже больше 10 лет. Алгоритмы «Гугла» вышли на новый уровень, теперь уже не посмеешься. Ведь IT-компания превратилась в политизированную машину. Почему же? Давайте разберемся.

В английском языке существует такая фраза «changed for bad», что значит «изменился в худшую сторону». Мы вбиваем такую фразу «Putin changed for bad» или же «Trump changed for bad» и получаем нужный перевод «Путин / Трамп изменился в худшую сторону». Окей, все отлично, а теперь пробуем так: «Biden / Merkel / Obama / changed for bad», а тутошки он переводит уже так: « Байден / Меркель / Обама изменился в лучшую сторону». Хм, але, а ничего, что «хороший» – это «good». Или за несколько лет английский в мире изменился? Судя по всему, язык меняется в зависимости от политического лидера.

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Ладно, можно предположить, что это сбой, но тогда почему перевод меняется в зависимости от отношения США к той или иной стране. Например, Северная Корея не друг Америки, поэтому Ким Чен Ын плохой, а вот президент Франции Эммануэль Макрон хороший, ведь Франция и Америка не являются врагами. И это не единственный пример. Вот, скажем, генсек китайской Компартии Си Цзиньпин из-за «торговой войны», которую начал еще в 2016 году Дональд Трамп, тоже попал в список плохишей.

 

Мне кажется, что переводчик не должен быть политизированным, потому что в противном случае он превращается в пропагандистскую машину. Но мы имеем то, что имеем, поэтому считаю, что лучше уж пользоваться другими переводчиками, чем западными, которые опустились ниже плинтуса. Ребята, куда еще ниже-то?

Пора бы России уже придумать механизмы по контролированию такого рода махинаций, либо же просто создать свое медиапространство, чтобы не было лишних проблем из-за назойливых западников.

 

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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1247 1069
    Werwolf три часа назад

      не поленился, проверил – чушь! переводит одинаково!

    • 11130 8746
      Павел три часа назад

        ГУГЛ-переводчик переводит почти литературно туда и обратно. Проблема лишь со словами, имеющими много значений. Но для знающего язык исправление этого – это не проблема.

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