Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО

сообщество стремится к предоставлению инклюзивной среды, которая приветствует любых участников. По мнению OSI построение такой среды невозможно, если лидирующие позиции занимают те, кто придерживается модели поведения, не соответствующей данной цели.

OSI считает, что Столлман не должен занимать руководящие позиции в сообществах, связанных со свободным и открытым ПО. OSI призывает Фонд СПО отстранить Столлмана от участия в жизни организации и предпринять меры для возмещения вреда, который Столлман причинил в прошлом своими словами и действиями.

в прошлом демонстрировал недостойное поведение, женоненавистничество, негативное отношение к транссексуалам и эйблизм (не равное отношение к обычным людям и инвалидам), что в современном мире недопустимо для лидера сообщества. В письме говорится, что окружающие уже достаточно много терпели выходки Столлмана, но таким как он больше нет места в сообществе разработчиков открытого и свободного ПО, а его лидерство может восприниматься как принятие вредной и опасной идеологии.

О том, как пытаются "отменить" одного из гуру движения свободного программного обеспечения, потому что его высказывания и мнения не соответствуют новым инклюзивным веяниям.Возвращение Ричарда Столлмана в совет директоров Фонда СПО вызвало негативную реакцию со стороны некоторых организаций и разработчиков. В частности, правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), директор которой на днях стал лауреатом премии за вклад в развитие свободного ПО, объявила о разрыве всех отношений с Фондом СПО и сворачивании любой деятельности, пересекающейся с данной организацией, в том числе отказалась от предоставленного Фондом СПО финансирования работы участника программы Outreachy (требуемые $6500 SFC выделит из собственных средств).Отмечается, что последнее времяДополнительно опубликовано открытое письмо, подписавшие которое требуют отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана со всех лидирующих позиций, включая руководство проектом GNU. Остальные члены совета преподносятся как многие годы способствовавшие усилению влияния Столлмана. Пока требование не выполнено предлагается прекратить любую поддержку Фонда СПО и участие в проводимых им мероприятиях. Письмо уже подписало почти 700 человек, среди которых лидеры GNOME Foundation, Software Freedom Conservancy и OSI, бывший лидер проекта Debian, бывший директор Apache Software Foundation, а также некоторые известные разработчики, такие как Мэтью Гаррет.Утверждается, чтоПримечание: Упускается из виду, что главная идеология Столлмана – это создание движения свободного программного обеспечения, его принципов и идеалов. Противники же Столлмана ссылаются на неосторожные и откровенные случайные высказывания в прошлом, которые раньше не воспринимались как сегодня, высказывались не в публичных выступлениях, а в нишевых дискуссиях, и после выноса на публику часто интерпретировались вне контекста (например, Столлман не оправдывал действия Эпштейна, а пытался защитить Марвина Мински, которого в то время уже не было в живых и он не способен был защитить себя сам;Сторонники Столлмана считают проводимые действия травлей и намерением расколоть сообщество.Дополнение 1: Организации X.Org Foundation, Organization for Ethical Source и Outreachy присоединились к требованию отставки Столлмана и приняли решение разорвать отношения с Фондом СПО. Организация Processing Foundation заявила о прекращении использования лицензии GPL в знак протеста. В свою очередь представители Фонда СПО заверили публику в том, что Фонд СПО и организаторы конференции LibrePlanet не были поставлены в известность о решении Столлмана вернуться и узнали об этом во время его выступления.Дополнение 2: Опубликовано ответное открытое письмо сторонников Столлмана и открыт сбор подписей в поддержку Столлмана. Действия против Столлмана трактуются как атаки на высказывание личного мнения, искажение смысла сказанного и оказание социального давления на сообщество. По историческим причинам Столлман больше уделял внимание философским вопросам и объективной истине, и привык выражать свои взгляды в лоб без лишней дипломатии, что не исключало обиды, искажения смысла и непонимания. При этом данные особенности не имеют отношения к способности Столлмана руководить сообществом. Кроме того, Столлман, как и любой другой, имеет право на собственное мнение, а другие имеют право соглашаться или нет с этим мнением, но должны уважать его право на свободу мысли и слова.Дополнение 3:До отстранения Столлмана Европейский Фонд СПО отказался сотрудничать с Фондом СПО и любыми другими организациями, в которых Ричард Столлман входит в число лидеров.Дополнение 4EFFв интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.Дополнение 5: Фонд СПО объявил о проведении в среду заседания совета директоров, на котором было принято решение о внесении изменений в процессы, связанные с управлением Фондом и принятием новых членов в совет директоров. Решено ввести в практику прозрачный процесс определения кандидатов и назначения новых членов совета директоров, способных следовать миссии Фонда СПО. Сторонним участникам будет предоставлена возможность выразить своё мнение при обсуждении кандидатов.Все нынешние члены совета директоров, в том числе Столлман, должны будут пройти через процесс согласования участников, который определит кто в итоге останется в совете директоров. Дополнительно в совет директоров будет принят представитель персонала, которого выберут не входящие в совет директоров сотрудники Фонда СПО. Изменения в уставные документы будут внесены в течение 30 дней, после консультации с юристами. На 25 марта назначено ещё одно заседание совета директоров для выработки дополнительных решений по вопросу изменения управляющих процессов.Дополнение 6:Дополнение 7: Проект Debian запустил общее голосование среди разработчиков, которое определит поддержит ли проект открытое письмо против Столлмана.Дополнение 8: Организация The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice, присоединилась к критике Столмана и заявила о приостановке участия Фонда СПО в консультативном совете The Document Foundation и прекращении сотрудничества с Фондом СПО и его представителями, до тех пор, пока ситуация не изменится. – цинкМнение читателя, приславшего материал:Краткая история: Столлман основал проект GNU в 1985 году. Целью проекта была написание свободной замене ОС UNIX (принадлежащей AT&T). Главным его достижением (с моей точки зрения) было написание и растпространие лицении GPL. В отличии от других (существовавших тогда – например BSD) Open Source лицензий GPL не позволяет закрывать производные работы – то есть корпорации не могут присваивать себе нарабоки сообщества. До момента появления и взлета Linux'а (ядро идет под лицензией GPLv2) корпорациям было всеравно. Но теперь корпорациям приходится менять свой подход к бизнесу (вместо продажи софта продавать например поддержку, как это делает RedHat (который недавно купила IBM)).Столлманн в отличии от других лидеров СПО (свободного программного обеспечения) не прогибался под нажим корпораций (пытающихся убедить авторов не использовать "вирусный" GPL, а выкладывать разработки под лицензиями BSD, MIT, Apache и другими, позволяющими использовать результаты их труда и ничего не отдавать взамен).Плюс в рекомендациях Столмана по применению лицензии было указание писать не конкретную версию (например GPLv2), а "GPLv2 или более позднюю". С одной стороны это позволяет исправлять лазейки, которые корпорации находят, – чем активно пользуются производители android телефонов) без согласия всех участников проекта (так как технически невозможно собрать согласия со всех авторов для большого проекта). По этой причине ядро линукса скорее всего всегда будет GPLv2 only.Но с другой стороны это закладывает бомбу в виде того, что неизвестно что может быть в будущем (если к власти в FSF придут люди с другими целями).С моей точки зрения устранением Столлмана капиталисты решаются следующие проблемы:P.S.Вообщем мое мнение такое:Столман в отличии от того же Линуса Торвальдса (к которому SJW зашли через его дочь) не имеет семьи и других рычагов давления и ниразу не прогибался против своих принципов. Он использует в своей жизни только свободное ПО и с точки зрения обычных людей доходит до маразма: Например у него нет сотового телефона, так как нет телефонов без проприетарного кода в модуле связи и т.д.А капитализм ради 300% прибыли пойдет на все.(с)PS. Казалось бы, причем тут свободное программное обеспечение и толерастические нормы нового мышления. Действительно, можно заподозрить, что через эту кампанию, корпорации поддерживающие эти процессы, могут сполна рассчитаться с одним из идеологических противников.В целом, налицо очевиднейший пример травли в рамках той самой кампании, которая уже прокатилась по Голливуду и американским медиа. Никто не уйдет от кованного сапога инклюзивности и толерастии. Причем не трудно заметить, что данная линия поведения полностью отрицает возможность сосуществования различных мнений. Есть единственно правильное мнение, которое должно определять то ,что делаешь и что говоришь. А если ты отходишь (или отходил в прошлом – закон ведь имеет обратную силу) от этих принципов поведения, то тебя "отменяют", подвергая общественному остракизму, лишая статуса, работы и занимаемого ранее места в новом прекрасном обществе будущего. Такая вот "культурная революция", которая по степени тоталитаризма мышления легко дает фору иным авторитарным режимам.