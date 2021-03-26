Трампа ему одолели — трап он не осилил

Президент Соединённых Государств Америки вновь доказал, что такой пост ему с Альцгеймером не по плечу.

Девятнадцатого марта Байден трижды споткнулся на двух ступенях трапа, поднимаясь в свой самолёт. В третий раз даже упал на одно колено. Встал, отряхнул брюки, дошёл до входа уже без видимых проблем.

Не хочется смеяться над больными людьми, но ведь этот человек меньше недели назад пообещал нам самые страшные кары за его не совсем здоровые фантазии о — внимание! — нашем вмешательстве в тамошние выборы. Будто это мы, а не силы, стоящие за Байденом, насиловали все ведущие СМИ, удаляли аккаунты Трампа и его сторонников из соцсетей и вбрасывали бюллетени миллионами.

Специалисты открытым текстом отметили: самое страшное — даже не само состояние 78-летнего президента, немощного уже не только умом, но и телом, а то, что никто из охраны — ни на аэродроме, ни на самом президентском борту номер один — не бросился к нему на помощь. Неужто жертву болезни Альцгеймера уже списали с корабля власти? Впрочем, по словам его сотрудников, Байден ещё о-го-го!

Представитель пресс-службы Жан-Пьер сказала: “Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях”.

Опубликованная сводка погоды открытым текстом говорит: такой ветер даже муху с курса не собьёт. Может, подойдёт другое объяснение?

Открытым текстом уверяю: страшнее всего — то, что все общефедеральные СМИ в СГА, за исключением разве что республиканского телеканала Fox News, одностайно не заметили падения того, кого в прошлом году изо всех сил рекламировали. Потому что их замысел — посадить в президентское кресло пустышку — слишком уж очевиден.

Американцы мрачно шутят: половина сенаторов ни на что не способна — зато другая половина способна на всё. Байден в сенате был как раз на всё способен: например, был одним из главных организаторов начатой ровно двадцать два года назад — 24 марта 1999-го — агрессии НАТО против остатков Югославии. Сейчас им, как куклой, прикрываются силы, способные учинить гнусность пострашнее.

Зеленский из просто клоуна превращается в кровавого шута

Киевские террористы прицельно расстреливают мирных жителей народных республик Донбасса. Уже не только артиллерией, но и из винтовок.

22 марта снайпер вооружённого формирования, подчинённого Киеву, с расстояния примерно четыреста метров убил пулей в голову 71-летнего пенсионера, кормившего кур на окраине посёлка шахты «Трудовская», и потом несколько часов стрелял по пытающимся вынести убитого.

Открытым текстом объясняю: с такого расстояния в любой оптический прицел (и даже хорошим невооружённым глазом) видно, что убиваешь мирного старика. Да и последующий огонь по медикам — военное преступление. В любой вменяемой армии мира такое объясняют ещё в курсе молодого бойца. Тот, кто расстреливает безоружных, тем самым вычёркивает себя из военных и вписывает в убийцы, заслуживающие в лучшем случае пожизненного заключения, как установлено международными соглашениями ещё в XIX веке.

Открытым текстом не верю, что стрелявший в старика не слыхал хотя бы о Нюрнбергском процессе. Конечно, Киев кинул против непокорной ему части русского большинства народа Украины немало уже отпетых преступников — даже амнистировал многих сразу после государственного переворота 2014 года, тут же сколотил из них национальные батальоны и отправил стрелять куда попало в Донбассе. Но не всякий бандит станет снайпером, бьющим по старикам и врачам.

Чего ждёт Киев в ответ на такое чудовищное преступление? Открытым текстом полагаю: ответного огня, чтобы, используя его как повод, двинуть вперёд подтянутые к границам ДНР и ЛНР танки.

Что ж, Зеленский, из просто клоуна вы превращаетесь в кровавого шута. Эта кровь на ваших руках. Рубикон перейдён. Вместо миротворца, каким вы обещались быть, мы видим погибшую скукоженную душу.

За что продались? За второй срок? За ещё пару миллионов в каком-нибудь кипрском офшоре? За покровительственный звонок Байдена? После этого выстрела в старика в посёлке Трудовская вы для вечности уже мертвы! И это не исправить! Пока вместо этого Зеленcкого не появится другой — человек, способный заплакать от одной мысли о войне и крови! Но шансов на то, что он появится, увы, уже нет.