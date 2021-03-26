Глобальное Обнуление и инклюзивный капитализм
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о глобальном обнулении, которое нам преподносят под видом коронакризиса, инклюзивном капитализме, а также о манипуляции сознанием масс.
Хронометраж:
00:00 Вступление
00:21Чего добиваются глобалисты, управляющие мировой экономикой?
18:28 Как людьми манипулируют через категории «правильно» и «неправильно»?
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога, снятые совместно с проектом «Политраша»:
- Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
- Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
- Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального