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Глобальное Обнуление и инклюзивный капитализм

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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о глобальном обнулении, которое нам преподносят под видом коронакризиса, инклюзивном капитализме, а также о манипуляции сознанием масс.

Хронометраж:
00:00​ Вступление
00:21​Чего добиваются глобалисты, управляющие мировой экономикой?
18:28​ Как людьми манипулируют через категории «правильно» и «неправильно»?

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога, снятые совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/globalnoe-obnulenie-i-inkljuzivnyi-kapitalizm-125793
Метки: блог, Видео
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