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Газпром отправился в рекордный минус с 1998 года

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Источник: https://youtu.be/iar2VVrnabc
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 344 236
    Наблюдатель три часа назад

      Два дебила, слившиеся в экстазе самозабвенного поливания поносом России – могучая сила! Но зачем так уж совсем по дебильи-то?! Одну и ту же тему, да ещё одновременно?! Возникает нехорошее подозрение, что серый с Вольдемаром в сговоре или под управлением одного куратора. Неужто это какой-то брахман, “сторонник” Путина?

      • 6469 5289
        Sergey64Наблюдатель час назад

          Ты хоть посмотрел, о чем там речь? Или дальше заголовков читать не научился?
          В детстве, наверное, азбуку по буквам на магазинах и ателье изучал?

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