Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Два дебила, слившиеся в экстазе самозабвенного поливания поносом России – могучая сила! Но зачем так уж совсем по дебильи-то?! Одну и ту же тему, да ещё одновременно?! Возникает нехорошее подозрение, что серый с Вольдемаром в сговоре или под управлением одного куратора. Неужто это какой-то брахман, “сторонник” Путина?
Ты хоть посмотрел, о чем там речь? Или дальше заголовков читать не научился?
В детстве, наверное, азбуку по буквам на магазинах и ателье изучал?