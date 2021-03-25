Западные политики вынуждены признать – в НАТО более нет единомыслия по многим вопросам, в том числе и по «Северному потоку-2». В своем выступлении это подтвердил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что некоторые из членов альянса настроены критически к проекту «СП-2», но есть и страны, выступающие за его полную реализацию.

Как обычно Столтенберг затянул старую песню об энергетической безопасности, но думается, что перед НАТО сегодня стоит совершенно другая дилемма – использовать ли в будущем для своих нужд газ, поставляемый в Европу по трубопроводу «Северный поток-2». Вот это действительно вопрос.

А пока, суть да дело, генсек НАТО решил по быстренькому монетизировать антироссийскую истерию, которая достигла своего апогея на Западе, предложив странам альянса значительно увеличить финансирование военно-политического блока. Естественно, для противостояния «угрозе», идущей с Востока. Собственно, ради этого и нагнетается русофобия на Западе – для получения новых контрактов на военные заказы.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в еврозоне из-за последствий пандемии коронавируса, а также разногласий из-за «Северного потока-2», неизвестно, как отнесутся к предложению Столтенберга в европейских столицах.