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В НАТО нет единства по «Северному потоку-2»

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Западные политики вынуждены признать – в НАТО более нет единомыслия по многим вопросам, в том числе и по «Северному потоку-2». В своем выступлении это подтвердил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что некоторые из членов альянса настроены критически к проекту «СП-2», но есть и страны, выступающие за его полную реализацию.

Как обычно Столтенберг затянул старую песню об энергетической безопасности, но думается, что перед НАТО сегодня стоит совершенно другая дилемма – использовать ли в будущем для своих нужд газ, поставляемый в Европу по трубопроводу «Северный поток-2». Вот это действительно вопрос.

А пока, суть да дело, генсек НАТО решил по быстренькому монетизировать антироссийскую истерию, которая достигла своего апогея на Западе, предложив странам альянса значительно увеличить финансирование военно-политического блока. Естественно, для противостояния «угрозе», идущей с Востока. Собственно, ради этого и нагнетается русофобия на Западе – для получения новых контрактов на военные заказы.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в еврозоне из-за последствий пандемии коронавируса, а также разногласий из-за «Северного потока-2», неизвестно, как отнесутся к предложению Столтенберга в европейских столицах.

 

Метки: нато, Россия, северный поток-2, столтенберг
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7318 5178
    чужой три часа назад

      В войсках быстрого реагирования России нет единства и единомыслия по вопросам добычи калийных удобрений.

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