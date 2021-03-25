Главная » Вооруженные силы, Новости Ближнего востока

Уничтожение хуситами MQ-9 Reaper

147 0


Видео уничтожения саудовского БПЛА американского производства MQ-9 Reaper.
Машина была сбита в провинции Мариб зенитной ракетой (скорее всего иранской разработки)


Также некоторое время назад хуситы сбили в Марибе китайский дрон CH-4. Наиболее современной зенитной ракетой на вооружение хуситов является так называемая "ракета №358" https://colonelcassad.livejournal.com/6294119.html, поставки которой в Йемен были выявлены американцами в 2019-м году. Также с ее помощью был сбит командный пункт ЦРУ в Афганистане в 2020-м году.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6653732.html
Метки: бпла, война в йемене, ЗРК, йемен, пво, саудовская аравия, хуситы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 февраля 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 декабря 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 ноября 2019
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2016
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 марта 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 сентября 2019
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 13 ноября 2020
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 июня 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru