Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Северная Корея возобновила пуски баллистических ракет

85 0


Так как говорить с администрацией Байдена КНДР в общем то не о чем, Северная Корея возобновила пуски баллистических ракет в направлении Японии. Утром по местному времени, в сторону Японии были запущены 2 баллистические ракеты малой дальности (тип ракет пока неизвестен), которые упали в Японском море за пределами территориальных вод Японии. Толстый намек на то, что перерыв в запусках, который тянулся со времен попыток Трампа договориться, окончен и впереди много новых запусков. Само собой, в текущих реалиях ни о какой денуклеаризации КНДР не может быть и речи. В современном плотоядном мире от ядерной дубинки может отказаться лишь самоубийца, к которым Ким Чен Ына никак нельзя отнести.

Ранее Пхеньян официально послал американцев с их предложениями обсудить ядерную программу Северной Кореи:

«Мы уже заявили о своей позиции, согласно которой никакие контакты и диалог между КНДР и США невозможны, если США не откажутся от своей враждебной политики по отношению к КНДР»

Так как США не готовы отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР и более того, называют КНДР враждебным государством, то говорить действительно не о чем, проще запускать ракеты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6653274.html
Метки: азия, кндр, ракеты, северная корея, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июня 2018
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017
Голос Сеула
Необходимо немедленно законодательно ограничить вредоносное воздействие Закона о правах человека
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
Послание от Ким Чен Ына
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 июля 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru