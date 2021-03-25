Пробка Evergreen
Несмотря на то, что утром частично удалось сдвинуть застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given "Evergreen", де-факто канал остается частично заблокированным и работы по восстановлению нормального функционирования канала будут продолжаться еще несколько дней, а в худшем случае – несколько недель. К обеду 25 марта более 150 судов вынуждены торчать с двух сторон канала в ожидании полноценного восстановления движения через канал. Убытки будут исчисляться десятками миллионов долларов. Владельцы судна пока что ограничились письменным извинением.
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А у Путина АЛИБИ……
Впрочем люди-рыбки всё равно не поймут значение КАНАЛА и значение ТОРГОВОГО ФЛОТА.
И что ОН причина рЫгалюций в России
итд
итп.
Иногда можно поговорить и с рыбками в аквариуме но….
Надоедает.
И мне похоже надоело