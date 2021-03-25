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Пробка Evergreen

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Несмотря на то, что утром частично удалось сдвинуть застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given "Evergreen", де-факто канал остается частично заблокированным и работы по восстановлению нормального функционирования канала будут продолжаться еще несколько дней, а в худшем случае – несколько недель. К обеду 25 марта более 150 судов вынуждены торчать с двух сторон канала в ожидании полноценного восстановления движения через канал. Убытки будут исчисляться десятками миллионов долларов. Владельцы судна пока что ограничились письменным извинением.



























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6654541.html
Метки: Африка, Египет, суэцкий канал, фотографии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27332 4690
    Русофил час назад

      А у Путина АЛИБИ……
      Впрочем люди-рыбки всё равно не поймут значение КАНАЛА и значение ТОРГОВОГО ФЛОТА.
      И что ОН причина рЫгалюций в России
      итд
      итп.
      Иногда можно поговорить и с рыбками в аквариуме но….
      Надоедает.
      И мне похоже надоело

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