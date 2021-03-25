Прошло два месяца со дня официального вступления в должность нового президента США Джозефа Байдена, но до сих пор Владимир Зеленский не может дождаться от него обыкновенного телефонного звонка.

Вот оно, даже с президентом России Владимиром Путиным был разговор, сам Джо стал инициатором звонка. А Владимиру Зеленскому остается лишь смиренно ждать. Все считают, что глава «незалежной» стал нерукопожатным для США, уж больно много проблем создала.

Киев выполняет роль провокатора для поддержания антироссийской повестки. Однако западная «собачонка» вырвалась с цепи и стала сама всяко изображать против России. В результате хозяин махнул рукой на мелкого. Белому дому важнее имидж, репутация, а не какая-то мелкая, вечно требующая внимания «укрособачонка».

Украинское издание «Телеграф» пишет, что для Зеленского уготована следующая роль — это роль экс-президента Леонида Кучмы. Достаточно вспомнить «кольчужный скандал», когда в 2002 году Госдеп США обвинил президента Украины в поставках станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга» в Ирак в обход эмбарго. Как результат — планы Кучмы остаться на третий срок при поддержке США рухнули.

После чего Киев начал было налаживать отношения с Москвой. Однако сегодня Вашингтон не опасается этого, поскольку знает, насколько «незалежная» накосячила перед Кремлем.