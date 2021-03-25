Сергей Лавров находится на главном внешнеполитическом посту России с 2004 года — без малого 17 лет. За эти годы произошло множество международных событий, не один раз прошли перестановки в Кремле, в том числе на самом верху, сменились четыре главы правительства РФ. Госсекретарь США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен стал уже девятым главой американского внешнеполитического ведомства в «рабочем блокнотике» Лаврова.

Нет сомнений в том, что Сергей Лавров вписал себя в историю российской дипломатии. А в память простых граждан он врезался хлесткостью своих высказываний.

В 2017 году в беседе со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде Лавров выразил свое мнение по поводу самой древнейшей профессии: «Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия — всё-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться».

На заре президентства Дональда Трампа пост госсекретаря США занимал Рекс Тиллерсон. На встрече с ним Лавров дал наставление американским журналисткам, бесцеремонно выкрикивавшим вопросы во время начала переговоров. «Кто вас воспитывал?» — обратился к ним он. После этого наступила тишина.

Здесь стоит упомянуть случай, когда грузинские журналистки в феврале 2020 года в Женеве буквально атаковали Лаврова. Они окружили главу МИД РФ и не давали пройти. «Девочки, вы больные?» — обратился к ним глава российского внешнеполитического ведомства.

Однажды представительница американской прессы задала Лаврову вопрос по поводу вульгарных высказываний Дональда Трампа в отношении женщин. При этом журналистка сделала отсылку к скандальным акционисткам Pussy Riot. «Английский — не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию „пуссей“, в ваши президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я предпочту это не комментировать», — ответил Лавров. Ответ вызвал улыбку у журналистки.

В 2016 году Россию стали обвинять во взломе электронной почты Демпартии США. Лавров тогда отметил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств своих обвинений. «Я не хотел бы использовать слово из четырех букв», — подчеркнул министр, подразумевая ругательство на иностранном языке.

В 2017 году российский министр иностранных дел выразил свое отношение к «танцевальному искусству» в политике. Весной 2017 года издание Politico поведало, что госсекретарь США Тиллерсон на неформальном обеде глав МИД стран — членов НАТО заявил, что с Россией можно станцевать танго и «вы даже можете что-то выиграть за счет этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено». Лавров, комментируя это, отметил, что для танго нужны двое, а «пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс». Но на этом Лавров не остановился. «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать», — подытожил российский дипломат.

Многие помнят высказывание Лаврова о «дебилах» на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Российский дипломат прокомментировал этот инцидент: «Я не выходил из себя… Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен».

Словесных уколов не избежал и предшественник Тиллерсона Джон Керри. Керри на встрече пожелал всем мудрости при ведении переговоров. «Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться», — парировал Лавров.

В ноябре 2014 года, также перед очередной встречей с Керри, журналисты спросили главу МИД РФ, использует ли Россия свои танки на Украине, имея в виду Донбасс. «Даже Джен Псаки заявила, что у Госдепартамента нет информации об этом. Если ее нет у Псаки, то у меня — тем более», — сказал Лавров. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у Госдепа нет достоверной информации о пересечении российскими танками восточной границы Украины.

Во время нового витка санкций со стороны Запада, связанных с вхождением в состав России Крыма, иностранные политики грозили введением нового железного занавеса. Глава МИД РФ прокомментировал эти угрозы: «Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить».

На пресс-конференции в российском МИДе с главой британского правительства Борисом Джонсоном журналисты поинтересовались у премьера Великобритании, помогли ли ему советы друзей по поводу того, как себя вести в Москве: не пить водку, не брать с собой телефон. «В качестве свидетельства меры своего доверия я могу вам сообщить, что, как только я прибыл на переговоры, незамедлительно отдал свое пальто, всё, что было в карманах, мои перчатки, Сергею Лаврову. Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдет», — сказал Джонсон. Лавров на это ответил: «Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было». Британский премьер в ответ на это отшутился: «То есть вы уже обыскали карманы?!»

Стоит вспомнить и женевский раунд переговоров по Сирии, который проходил в сентябре 2016 года. Переговоры длились долго, на 13-й час обсуждений Лавров вышел к журналистам с несколькими коробками пиццы. В ответ на это представители прессы поинтересовались: «А где же водка?». Через четверть часа глава российского МИД вернулся и передал пакет с водкой, подчеркнув, что пицца — это презент от американской делегации, а алкоголь — от российской.

На полях 73-й Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2018 года украинский лидер Петр Порошенко ошибся помещением и зашел туда, где вела переговоры российская делегация. Порошенко, побыв там 15 секунд, вышел и направился по своим делам. Впоследствии, когда Лаврову об этом сообщили, он отшутился: «Наверное, с туалетом перепутал».

В июне 2014 года произошел инцидент у российского посольства в Киеве, когда министр иностранных дел Украины Андрей Дещица сначала пытался остановить погромщиков, а затем стал вместе с ними скандировать нецензурные слова в адрес президента России. «Мне с ним больше не о чем разговаривать, и общаться я с ним не собираюсь. Андрей Дещица для нас отрезанный ломоть. Глядя на него, вспоминается хорошее выражение „не умеешь петь, не пей“», — оценил Лавров действия своего украинского визави.

В 2017 году Лавров прошелся по Порошенко, который сказал, что он вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом не поддержит инициативу введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, исходящую от России. «Ну хорошо, что хоть сказал: „Трамп и я“. Все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать „и я, и Трамп“», — отметил глава МИД РФ.

В недавнем интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лавров прокомментировал реакцию ЕС на санкционный ответ России в отношении Брюсселя. «ЕС — ненадежный партнер, мы это говорим не первый год. Когда вводились продовольственные санкции, они стали потом причитать: „Зачем вы отвечаете? Мы-то типа за дело, а вы-то за что?“ Для меня это было поразительно. Как будто, на самом деле, не политики, а школьники», — отметил министр иностранных дел РФ.

В интервью Соловьеву Лавров рассказал, что его увлечение поэзией является некой романтической отдушиной. «Но это не должно восприниматься, что в каких-то практических делах мы будем романтиками. Мы реалисты. И вообще здоровый цинизм никому никогда не мешал в политике», — подчеркнул он.

Соловьев спросил, заготавливает ли Лавров шутки или они слетают из уст спонтанно. «Я не хочу сказать, что я беру пример с Виктора Степановича Черномырдина, который ничего не заготавливал. У него это таким естественным потоком выходило. Нет, я заранее шутки не готовлю», — пояснил российский дипломат.

На вопрос журналиста о том, есть ли у него дружеские отношения с европейскими коллегами, Лавров ответил, что есть, отказавшись, однако, говорить, кто они. «Не хочется спалить хороших ребят», — объяснил он.

Далее глава МИД РФ высказал точку зрения на то, каким должен быть руководитель дипведомства: «Министр иностранных дел не имеет права позволить выбить себя из колеи. Мне это, честно говоря, дается без какого-либо труда. Но тех, кого это задевает, им следует держать в себе эти совершенно справедливые эмоции и чувства». Глава МИД вспомнил голливудскую пословицу: «Никогда не давай возможность увидеть, как ты вспотел. А чтобы в Голливуде выжить — это одно из правил».