https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602871291_0:0:1141:380_1920x0_80_0_0_3c8e3e38e8291e791c1818ab0da4f773.jpg.webp

Если в гугле переводчике вбить

Putin changed for bad

Biden changed for bad

Trump changed for bad

Obama changed for bad

Выдает

Путин изменился в худшую сторону

Байден изменился к лучшему

Трамп изменился в худшую сторону

Обама изменился к лучшему



За наводку спасибо tetross

Проверил, все так. Некоторые люди не способны меняться к лучшему. Google подтверждает.

Hitler changed for bad

Boris Johnson changed for bad

Medvedev changed for bad

Macron changed for bad

Merkel changed for bad

Lenin changed for bad

Stalin changed for bad

Lukashenko changed for bad

Assad changed for bad

Guaido changed for bad

Maduro changed for bad

* * *

Гитлер изменился в худшую сторону

Борис Джонсон изменился в лучшую сторону

Медведев изменился в худшую сторону

Макрон изменился в лучшую сторону

Меркель изменилась в худшую сторону

Ленин изменился в худшую сторону

Сталин изменился плохо

Лукашенко изменился в худшую сторону

Асад изменился в худшую сторону

Гуайдо изменился к лучшему

Мадуро изменился плохо