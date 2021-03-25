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Гибельная частота. Вибрации техники против вибраций человека. В. Киселёва. Д. Перетолчин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sV2KvOToZ7o
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38220 33562
    Вячеслав 16 мин. назад

      Наша галактика, вместе с нашей Землёй, входят в зону высоких частот (волны Шумана), а они губительны для паразитов…

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