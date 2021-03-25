«Убийца» (killer) Путин оказался в хорошей компании с «бандитом» (thug) Си Цзиньпином. Про Путина «спящий Джо» проговорился недавно. Про Си он всё понял ещё в конце предвыборной кампании.

Я думаю, что к слабоумию и деменции 46-го президента стоит добавить недержание речи. Надобно ещё проверить функционал конечностей — а то вдруг шаловливые ручонки начнут играть не с тем, что обычно, и дотянутся до ядерной кнопки.

Холодок бежит за ворот от качества повелителей самой опасной страны мира.

Вообще Америке пора ставить диагноз.

Найдётся ли в Штатах политик-самоубийца, который огласит честный диагноз своей стране и скажет: «Америка, ты сошла с ума!»? Дело ведь не только в гротескных персонажах из Белого дома и Конгресса. Беснующаяся чернь на улицах ещё недавно великих городов. Уничтожение символов истории. Вымирание сотен тысяч от бездействия самой дорогостоящей медицинской системы мира. Граничащая с нацизмом иррациональная ненависть к русской и китайской нациям. Мания величия «избранной нации» в «граде на холме». Мания преследования полчищами русских и китайских хакеров. Мазохистский комплекс вины за дела минувших веков. Садистское удовольствие от унижения неповинных людей. Эти и другие симптомы говорят о серьёзном и сильно запущенном недомогании. Каковы шансы на выздоровление? Насколько опасен для окружающих «американский пациент»? Вот в чём вопрос!

А демонстративная жёсткость главных дипломатов Китая и Америки на Аляске символизирует переход двусторонних отношений в фазу «острием против острия». Благодаря своим впечатляющим успехам в борьбе с коронавирусом и бедностью китайцы избавляются от комплекса неполноценности в общении с бывшим гегемоном. Вернувшись на рельсы неоконсервативной идеологии, Америка уже не способна избавиться от мании величия. Обозримое будущее не предвещает ничего хорошего в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

А между Пекином и Москвой в обозримом будущем всё будет либо хорошо, либо очень хорошо. Это ясно из назначенной на 22-23 марта встречи главных дипломатов России и Китая. Нетрудно догадаться, что на ней речь пойдёт о личной встрече президента Путина и председателя Си Цзиньпина. Такая встреча необходима для обсуждения важных нюансов двусторонних отношений «стратегического партнёрства новой эпохи» перед переходом в новую фазу. В Пекине уже прозрачно намекнули на «наполнение новым содержанием имеющихся договоренностей». Складывающийся де-факто военно-политический союз нуждается в оформлении де-юре. Новые формы необходимо обсудить на высшем уровне и обнародовать к 16 июля, когда действующему Договору о дружбе, мире и добрососедстве исполнится 20 лет.

Окопавшись в своём «граде на холме», слабеющая Америка сжигает мосты с соседями по планете. Россия и Китай укрепляют связывающие их мосты, проектируют новые.

Юрий Вадимович Тавровский (р. 1949) – востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио. Постоянный член Изборского клуба.