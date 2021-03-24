Главная » Новости Украины и Новороссии

Сигнал от общественности

80 2


Сигнал от общественности

В Киеве считают, что большинство населения Украины поддерживает силовой вариант в Донбассе и Крыму
Большинство Украинцев за силовой сценарий «деоккупации» не только Донбасса, но и Крыма.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве.
«Мы поставили вопрос, согласны ли украинцы с необходимостью военной операции с восстановлением территориальной целостности в отношении Донбасса и относительно Крыма.
Мы поставили отдельно эти вопросы. 42 процента украинцев согласны, что военная операция необходима для восстановления территориальной целостности на Донбассе, где-то 25 процентов противоположного мнения.
А 37,4 процента считают, что военную операцию необходимо также провести и в отношении Крыма, и 27 процентов тех, кто с этим не согласен. То есть, в большинстве украинцы больше склонны к военной операции на Донбассе, чем в отношении Крыма.

Интересно, что год назад в марте мы ставили вопрос о том, нужно ли Украине разрабатывать сценарий военной операции, тогда вопрос звучал в отношении Крыма. И тогда более 37 процентов с этим не согласились. В сентябре мы повторяли и получали похожие данные», – озвучила статистику научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

В свою очередь, замминистра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Игорь Яременко признался, что его откровенно поразили эти показатели.
«Я никогда не мог подумать, что столько людей рассматривают возможность какой-либо военной операции. Это тоже определённый сигнал со стороны общества», – прокомментировал Яременко.
Однако он быстро нашёлся, предположив, что данный вариант предусматривает не боевые столкновения с армией РФ, на что ВСУ неспособна, а зачистку украинской армией «освобождённых» территорий.
«Я не сторонник военной операции, но даже мирная реинтеграция, то есть, когда страна-оккупант оставляет оккупированную территорию, то мы понимаем, что первыми на оккупированную территорию после её освобождения, в любом случае, заходят военные. Поэтому я думаю, что мы должны это воспринимать в таком контексте.
Поскольку, если откровенно, я не вижу на сегодняшний день способностей военных, с точки зрения деоккупации оккупированных территорий. Мы должны чётко понимать, что мы противостоим РФ, не каким-то там прокси, а именно РФ – стране со вторым ядерным потенциалом в мире, с самой могучей армией в Европе, ну, со всеми соответствующими последствиями», – пояснил сотрудник «миноккупации».
«Поэтому, я очень уважаю наших военных, но я точно так же хотел бы сберечь жизни наших людей. Поэтому я в этом контексте рассматривают эти цифры», – заключил Игорь Яременко.

https://asd.news/news/v-kieve-schitayut-chto-bolshinstvo-naseleniya-ukrainy-podderzhivaet-silovoy-variant-v-donbasse-i-kry/ – цинк

Сами накачивают русофобией и военной пропагандой общество, а потом думают, что делать с результатами, которые наглядно демонстрируют деятельность "президента мира", который не лох.
За последние дни в ДНР погиб один гражданский https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6058c9db9a794788b1c87b30 и двое военных https://www.interfax.ru/world/757303.

С той стороны тоже идут потери..



Под Мариуполем в результате взрыва газового баллона погиб младший сержант Грабар https://twitter.com/DonbassSegodnya/status/1373268793493979136


Убитый 19 марта младший сержант Пасека 10-й ОГШБР.

Если общественности нужно больше гробов, общественность их получит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6651130.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, Новороссия, социология, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Общественная палатка для многозначительного отдыха. Вернадский Антон
Концепция общественной безопасности на новом этапе развития
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Летучий голландец из ЦРУ
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ– ОТКАЗ ОТ АНГЛО-АМЕРИКАНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Кали-Юги больше не будет
Новости Украины и Новороссии 15 июня 2020
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru