Рутина Холодной войны
Рутина холодной войны.
Канада ввела санкции против 9 граждан РФ. В список вошли:
1. глава ФСБ Бортников
2. глава ФСИН Калашников
3. генпрокурор Краснов
4. замминистра обороны Попов
5. замминистра обороны Криворучко
6. 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко
7. глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
8. глава Росгвардии Золотов
9. полпред президента в Сибири Меняйло
Список по сути повторяет американский.
Ждем ответных санкций.
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Россия представляет военную угрозу Западу.
Глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия представляет военную угрозу Западу.
В число таких угроз, наравне с Россией записали Китай, Иран и КНДР (которая ни с кем не воевала с 1953 года).
Россия в данном перечислении шла под первым номером, впереди Китая.
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Германия призывает сплотиться против России.
Глава МИД Германии на встрече министров иностранных дел НАТО заявил, что надо всем сплотиться против России., ее агрессии и дезинформации.
Последний раз Европу против России Германия "сплачивала" в 30х-40х годах.
Генсек НАТО добавил, что Европе трудно бороться против России (отработал тему – США всех защитят) и ее репрессивных действий в самой России и за ее пределами.
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Норвегия не продаст России завод.
Норвегия окончательно заблокировала сделку о покупке убыточного завода "Ролс Ройс" российской компанией.
Сделано это было в стиле отжатия на Украине у китайцев завода "Мотор-Сич" по указанию Вашингтона. С вероятностью 99% в Норвегии произошла идентичная история.
Уже проработанную сделку в последний момент отменили по политическим причинам.
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Все это происходит в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии.
У нас до сих пор можно встретить забавную дискуссию в стиле "Это уже холодная война или еще нет".
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свои “Уважения” – По ВСЕЙ Руси – высказывает!
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Страна РАЗДЕЛЕНА – на НИЩИЕ и ВРАЖДЕБНЫЕ клаССы…
Да,страна МЕЛИТАРИЗИРУЕТся и ЗОМБИрует,ся…
Россия РЕЛИГИЕЙ “ОКАРМЛИВАЕТся” И – ДЕБИЛизирует,ся…
* Правящим ПАРАЗИТарием(Т.Н.”ед-ро”ССня…)- РФ “насилует,ся”…
[и ВСЯ эта ВАНХАНАЛИЯ - Т.Н."святОЙ-русью" ПРОПАГАНДИРУЕТся...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 24-3-21.