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Рутина Холодной войны

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Рутина холодной войны.

Канада ввела санкции против 9 граждан РФ. В список вошли:

1. глава ФСБ Бортников
2. глава ФСИН Калашников
3. генпрокурор Краснов
4. замминистра обороны Попов
5. замминистра обороны Криворучко
6. 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко
7. глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
8. глава Росгвардии Золотов
9. полпред президента в Сибири Меняйло

Список по сути повторяет американский.
Ждем ответных санкций.

* * *

Россия представляет военную угрозу Западу.

Глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия представляет военную угрозу Западу.
В число таких угроз, наравне с Россией записали Китай, Иран и КНДР (которая ни с кем не воевала с 1953 года).
Россия в данном перечислении шла под первым номером, впереди Китая.

* * *

Германия призывает сплотиться против России.

Глава МИД Германии на встрече министров иностранных дел НАТО заявил, что надо всем сплотиться против России., ее агрессии и дезинформации.
Последний раз Европу против России Германия "сплачивала" в 30х-40х годах.
Генсек НАТО добавил, что Европе трудно бороться против России (отработал тему – США всех защитят) и ее репрессивных действий в самой России и за ее пределами.

* * *

Норвегия не продаст России завод.

Норвегия окончательно заблокировала сделку о покупке убыточного завода "Ролс Ройс" российской компанией.
Сделано это было в стиле отжатия на Украине у китайцев завода "Мотор-Сич" по указанию Вашингтона. С вероятностью 99% в Норвегии произошла идентичная история.
Уже проработанную сделку в последний момент отменили по политическим причинам.

* * *

Все это происходит в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии.
У нас до сих пор можно встретить забавную дискуссию в стиле "Это уже холодная война или еще нет".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6652658.html
Метки: нато, Россия, США, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1057 845
    Valeriy Bondarik три часа назад

      _.._ Привет,ствую Вас _.._

      Канада ВВЕЛА санкции против 9-ти граждан РФ.
      -> “А за что” – наверное “забыли” указать…
      (чтобы внимания,На Реалиях – НЕ заострять…)
      ““““““““
      ЧТО твориться НЫНЕ в России(благодаря власти=”МАСТИ”…)
      Полит-”ДИНОЗАВР” – полит-”ДИНОЗАВРОМ” управляется И…
      и “ЭТО” – в НЫНЕшней россии – “народнОЙ-властью” называется…
      * ЗА слова Правдивые,про Россию – в России “ХАLЬТ” и…
      и ПОВСЕМЕСТНО(по стране…) – ФЭЙСом об\в АСВАЛЬТ…!
      “уважает” Народ – ЭТУ “власть”…и ПОВСЕМЕСТНО,
      свои “Уважения” – По ВСЕЙ Руси – высказывает!
      *** Полит-ПРОПАГАНДА – ЗОМБИРует массы!
      Страна РАЗДЕЛЕНА – на НИЩИЕ и ВРАЖДЕБНЫЕ клаССы…
      Да,страна МЕЛИТАРИЗИРУЕТся и ЗОМБИрует,ся…
      Россия РЕЛИГИЕЙ “ОКАРМЛИВАЕТся” И – ДЕБИЛизирует,ся…
      * Правящим ПАРАЗИТарием(Т.Н.”ед-ро”ССня…)- РФ “насилует,ся”…
      [и ВСЯ эта ВАНХАНАЛИЯ - Т.Н."святОЙ-русью" ПРОПАГАНДИРУЕТся...]
      “““““““““““
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 24-3-21.

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