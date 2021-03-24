Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
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Китай и РФ являются членами ШОС и этого пока вполне достаточно,
чтобы поддерживать мир и сотрудничество в регионе.
В крайнем случае КНР может присоединиться к ОДКБ, где все страны находятся в равном положении, чтобы сохранить свой суверенитет и независимость от политики США, а у России при этом будут свободны
руки и не будет синдрома “младшего брата”.
К сожалению Китай демает о китайцах в первую очередь.
И им нужны ресурсы.
“Oh, shit !” дословный перевод “Ох, де-рьмо !”.
Двойной Ох ЩИТ это дважды ******.
Спасибо за подсказку