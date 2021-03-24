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“Двойной щит”. Великий китайский нейтралитет уходит в прошлое. Николай Вавилов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ClyH9iIaOFQ
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Русский оборонительный доспех
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 15219 13729
    Руса час назад

      Китай и РФ являются членами ШОС и этого пока вполне достаточно,
      чтобы поддерживать мир и сотрудничество в регионе.
      В крайнем случае КНР может присоединиться к ОДКБ, где все страны находятся в равном положении, чтобы сохранить свой суверенитет и независимость от политики США, а у России при этом будут свободны
      руки и не будет синдрома “младшего брата”.

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      1
    • 27296 4658
      Русофил 54 мин. назад

        “Oh, shit !” дословный перевод “Ох, де-рьмо !”.
        Двойной Ох ЩИТ это дважды ******.
        Спасибо за подсказку

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