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Дефицит внешней торговли в США достиг 12-летнего максимума

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Пандемия коронавируса привела к тому, что дефицит счета текущих операций в США вырос на 34,8%.

Дефицит внешней торговли в США достиг 12-летнего максимума

Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Министерство торговли США.

Счет текущих операций фиксирует экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. За минувший год дефицит счета вырос на 34,8% до 647,2 миллиарда долларов. Это самый большой показатель с 2008 года.

Дефицит счета текущих операций составил 3,1% от валового внутреннего продукта США, что также является самой большой долей с 2008 года.

Американский экспорт товаров и услуг, а также доходы, полученные за рубежом, упали на 578,3 миллиарда до 3,23 триллиона долларов в 2020 году. Импорт сократился на 411,3 миллиарда долларов до 3,87 триллиона долларов.

Торговый дефицит вырос до 681,7 миллиарда долларов в 2020 году с 577 миллиардов в 2019 году.

Источник: https://news-front.info/2021/03/23/deficzit-vneshnej-torgovli-v-ssha-dostig-12-letnego-maksimuma/
Метки: Новости, последние мировые новости на сегодня, США
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