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Больше не партнеры

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"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя»" (с) МИД РФ
"Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнёром просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель" (с) Кремль

Вот так рутинно завершилась "Европа от Лиссабона до Владивостока" и счастливый путь на Запад, куда маршировали с конца Перестройки и "святых 90х".

С другой стороны, в ходе переговоров глав МИД КНР и РФ, стороны, по словам главы МИД Китая, достигли стратегического консенсуса и высокого уровня всестороннего стратегического партнерства. С китайскими коммунистами договариваться оказалось не в пример проще, чем с западными "демократами",

Китайские и российские ФМ проводят переговоры, достигают стратегического консенсуса
Совет и министр иностранных дел Китая Ван И во вторник провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а обе стороны достигли стратегического консенсуса.
Переговоры, состоявшиеся в городе Гуйлинь, Южно-Китайской автономной области Гуанси Чжуанг, стали первой встречей Ван и Лаврова. ′′ Это свидетельствует о высоком уровне Китайско-российского всестороннего стратегического партнерства координации," – заявил Ван И.
Как бы ни изменилась международная ситуация, всесторонняя стратегическая координация между двумя странами будет только укрепляться и расширяться, а не слабеть или уменьшаться, заявил министр иностранных дел Китая.
Обе стороны согласились с тем, что стратегическое руководство двух глав государств представляет собой политическую силу двусторонних связей, а совместная борьба с пандемией еще больше углубила традиционную дружбу между народом обеих стран.
Они также согласились с тем, что прагматическое сотрудничество серьезно ускорило экономическое и социальное развитие двух стран, а их международная координация способствовала стабильности и позитивной энергии в мире.
Два министра иностранных дел подписали несколько двусторонних сделок о сотрудничестве, а также совместное заявление о глобальном управлении после переговоров, призвав международное сообщество отложить разногласия, сформировать консенсус, укрепить координацию и сохранить мир во всем мире и геостратегическую стабильность. (с) Синьхуа

Так что на фоне полного тупика на Западе, дрейф на Восток продолжается. В текущих реалиях этот стратегических выбор становится обусловленным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6649117.html
Метки: Европа, ес, Китай, кнр, лавров, мид рф, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17112 14186
    марина 59 мин. назад

      “Если судить по словам Лаврова в Китае про мертвые отношения с евросоюзом, масочку с посыланием куда подальше карантинных мер , то “еврора от лиссабона до владивостока” потонула. Всего навсего потребовалось 30 лет России , чтобы дошло что идея мертвая
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      всего-то 30 лет понадобилось Европе, чтобы России больше не требовалось обращать внимание на ее влажные хотелки
      а до того приходилось маневрировать между ними и наглосаксами, используя империалистические противоречия, как завещал дедушка Ленин”…

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