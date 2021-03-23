1315 млн на обработку российской молодёжи
Портал «Комитет защиты национальных интересов» информирует людей о деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации.
Цитируем сообщение Комитета: «Западные страны и организации выделили 1 млрд 315 млн рублей на пропаганду среди российской молодёжи. Среди основных спонсоров Фонд E.V.Z. (Германия), Институт Гёте, Европейский союз, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию*, Фонд Европейская молодёжь, Amnesty International, Шведский институт, Национальный фонд демократии (NED)*, Румынская платформа развития неправительственных организаций, Совет министров Северных стран, Германский фонд Маршалла*. И это только те проекты, что удалось выявить Комитету защиты национальных интересов. При этом реальные суммы, которые Запад тратит на усиление влияния на молодёжь, могут быть значительно выше».
* подрывная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России
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