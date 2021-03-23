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1315 млн на обработку российской молодёжи

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Источник: zavtra.ru @ Алексей Иванов

Портал «Комитет защиты национальных интересов» информирует людей о деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации.

Цитируем сообщение Комитета: «Западные страны и организации выделили 1 млрд 315 млн рублей на пропаганду среди российской молодёжи. Среди основных спонсоров Фонд E.V.Z. (Германия), Институт Гёте, Европейский союз, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию*, Фонд Европейская молодёжь, Amnesty International, Шведский институт, Национальный фонд демократии (NED)*, Румынская платформа развития неправительственных организаций, Совет министров Северных стран, Германский фонд Маршалла*. И это только те проекты, что удалось выявить Комитету защиты национальных интересов. При этом реальные суммы, которые Запад тратит на усиление влияния на молодёжь, могут быть значительно выше».

* подрывная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России

Обложка: Фото: img-fotki.yandex.ru

Источник: https://nstarikov.ru/1315-mln-na-obrabotku-rossijskoj-molodjozhi-125675
Метки: чит.клуб
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