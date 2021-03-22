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Узаконенное рабство // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EDUOw333HzY
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 15193 13703
    Руса 37 мин. назад

      “Пока жареный петух не клюнет…”
      Иначе говоря, видео о том, что власть ничего предпринимать не будет,
      пока обстоятельства ее к этому не принудят. Например, коллапс
      в экономике, массовая безработица, нищета, бедность и вымирание
      населения РФ, нарастание хаоса, когда страна пойдет вразнос.

      • 19539 14337
        ВладимирРуса 28 мин. назад

          Не не принудят, это ж их цель разрушить все построенное проклятыми коммуняками и жить на продаже того что ещё можно продать, вот как раз Игорь Шнуренко и рассказывает ,что они планируют продавать дальше.

      • 19539 14337
        Владимир 32 мин. назад

          Марина ты где? Тут “проклятые” большевики антипутинской пропагандой занимаются.

        • 7284 5148
          чужой 18 мин. назад

            Я как разведчик шпионов могу сказать, что Марина готовит стринги, чтобы окунуться в небо сладострастных объятий неблагородных пропагандистов.

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