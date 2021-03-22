Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
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“Пока жареный петух не клюнет…”
Иначе говоря, видео о том, что власть ничего предпринимать не будет,
пока обстоятельства ее к этому не принудят. Например, коллапс
в экономике, массовая безработица, нищета, бедность и вымирание
населения РФ, нарастание хаоса, когда страна пойдет вразнос.
Не не принудят, это ж их цель разрушить все построенное проклятыми коммуняками и жить на продаже того что ещё можно продать, вот как раз Игорь Шнуренко и рассказывает ,что они планируют продавать дальше.
Марина ты где? Тут “проклятые” большевики антипутинской пропагандой занимаются.
Я как разведчик шпионов могу сказать, что Марина готовит стринги, чтобы окунуться в небо сладострастных объятий неблагородных пропагандистов.