" Но самое главное – сломанный человек начинает воспроизводить рабство в потомстве, это проникает в семейное воспитание. "

Гностицизм справедливо критиковался за мироотрицающую философию. Но если гностицизм приложить не к миру, а к власти, то получится очень интересная концепция. Демиург - это несовершенный бог, грубый ремесленник. Он порождается некой ошибкой, и высшие сферы от него закрыты. И он творит ущербный мир, в котором заточены искры света - человеческие души. Если представить, что Демиург - это власть, то многое можно понять.

Что такое культурная гегемония, о которой говорит Грамши? Мы не просто смотрим на мир, мы смотрим на него сквозь призму культуры, наше восприятие мира, наши реакции этой культурой предустановленны.

Интересно было проследить, как например, Отец Небесный из проповеди Христа в последующем был превращен в Царя Небесного. Икона "Царь Царей" вроде бы ведет свое происхождение от образов Откровения Иоанна Богослова, но когда смотришь на нее, то словно бы видишь проекцию власти на Небеса. Царь Небесный оправдывал царя земного.

Сергей Георгиевич Кара-Мурза в свои книгах рассказывает, как например, практика английских фермеров была спроецирована в науку под видом "естественного отбора", а потом вернулась в политику в качестве "социал-дарвинизма". Определенная политическая линия освящалась уже не религией, а наукой. Этой научностью теперь оправдываются все странные меры, якобы, вызванные пандемией коронавируса.

Власть сплетает паутину, наброшенную на весь мир, она создает свою вселенную. И ее сила не только в жандарме или полицейским с дубинкой в руке. Она формирует самого человека, его образ мышления. В "Матрице" это показано очень ярко - в голову каждой жертве вделан разъем для подключения кабеля - для трансляции общих грез, Майи. И парадокс восстания против власти заключается в том, что в самом начале это должно быть восстание против себя, как продукта системы, как изделия массового производство послушных граждан. Кабель должен быть вырван из головы...

То, что мы принимаем за себя – есть продукт системы, особым образом сконструированная. Наши реакция, желания, страхи, установки – встроены в нас. Из «Бойцовского клуба» Чака Паланика: «Поколения работают на работах, которые ненавидят, чтобы покупать вещи, которые им не нужны». Как вы думаете – кто проделал с нами эту злую шутку? Кто превратил нашу жизнь в бесконечное переливания из пустого в порожнее, в небытие? Если пощупать за ухом, то можно обнаружить заводское клеймо с инвентарным номером (шутка).

В романе Достоевского Д. Ф. Карамазов в одном из своих монологов произносит: "Широк, слишком широк человек. Я бы сузил". Продукт системы и есть результат такое сужения.

Человек может все, при сосредоточении воли он способен решать со временем любые задачи. И поэтому главная цель поработителя - внушать своей жертве, что она не может ничего. Без приказа господина.

Аристотель писал: "Раб - одушевленное орудие, а орудие - неодушевленный раб". Т.е. раб – это одушевленные грабли или лопата, одним словом – инструмент. А что такое инструмент? Нечто лишенное самостоятельности, воли. И чтобы получить полноценного раба, мало захватить человека, надеть на него рабский ошейник. Со Спартаком это не сработало, неволя не сделала его рабом. Так что же необходимо для культивации рабства? Особого рода воспитание раба, создание человека, лишенного воли, внутреннего управления. Некоторых домашних котиков тащат к ветеринару, который кастрирует животное и выдирает у него когти. Получается такой живой, лишенный всякой страсти пуфик. Это не вполне уже кот, это удобный инструмент для поглаживаний и снятия стресса. Подобное же проделывают и с людьми.

Мишель Фуко в работе «Надзирать и наказывать» показывает, как менялась политика управления. От демонстративного насилия в виде публичной казни власть перешла к практикам переделки, «исправления» человека: «Тюрьма как вид наказания сменила казни и пытки вовсе не из-за соображений гуманности, а из желания государства тотального контроля над индивидом. Тюрьма как организация и подавно плотно вошла в нашу жизнь, став моделью любого учреждения — от школы до предприятия». (https://monocler.ru/nadzirat-i-nakazyivat/)

Целью этой селекции, этого «исправления» должно стать появление кастрированной особи, двуногого существа, лишенного субъектности, это должен быть одушевленный автомат, объект, управляемый внешним субъектом - господином, хозяином. Итак, на что делается акцент? На воспитании выученной беспомощности.

Что такое "выученная беспомощность"?

"Выученная беспомощность (англ. learned helplessness), также приобретённая или заученная беспомощность — состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность. Появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды (или избежать их) и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать её, даже когда появляется такая возможность. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, неверием в возможность изменений и в собственные силы, подавленностью, депрессией и даже ускорением наступления смерти. Феномен открыт американским психологом Мартином Селигманом в 1967 году".

К этому феномену очень часто приводятся иллюстрации, неизвестно - реальные или нет, но они очень хорошо передают суть проблемы.

Например, опыт с цирковым слоном. Маленького слоненка дрессировщик привязывает за ногу веревкой к колышку, вбитому в землю. Слоненок пытается вырвать колышек и убежать, но сил недостаточно, и в конце концов он оставляет бесполезные попытки. Уже взрослый слон с легкостью мог бы вырвать колышек из земли. Но так, как он уже выучил, что это невозможно и это стало частью его жизненного опыта, то слон даже не пытается убежать. Что произошло? Колышек с веревкой был внедрен в голову слона, стал внутренним препятствием. Так власть внедряется в сознание жертвы.

Другая история: в большой аквариум поместили щуку. Сначала она плавала по всему аквариуму. Но потом одну его часть отгородили прозрачным толстым стеклом, и теперь щука не могла туда попасть. Она не видела преграду, просто каждый раз, когда она пыталась плыть в другую часть аквариума, натыкалась на препятствие. Долгое время щука билась в тщетных попытках пробить невидимую преграду. И вот, когда силы почти покинули её, она отступила. Учёные убрали стекло. Но щука больше НИКОГДА не возобновляла попыток попасть в другую часть аквариума. Она плавала в маленьком пространстве, в то время как могла бы пользоваться всем просторным аквариумом, и при этом ни разу даже не попробовала попасть в другую часть своего водного жилища.

Что это такое? Программирование, создание внутренних препятствий. Можно выстраивать высокие заборы с колючей проволокой в реальности, а можно строить их в сознании. Второе - намного надежнее.

На пределе такой культивации и возникает кастрированный человек, лишенный субъектности, удобный для управления объект, одушевленный инструмент, автомат. Он никогда не проявляет воли сам, ему волю заблокировали (отбили, кастрировали), он всегда действует в рамках дозволенного. Его траектории предопределены и спланированы.

У Пелевина в "Шлеме ужаса" хорошо рассказывается, что создатели компьютерных игр не прописывают все виртуальное поле, но они выстраивают маршрут. А при попытке сойти с этого маршрута, включаются негативные стимулы: начинают блекнуть картинка, появляться раздражающие звуки, и игрок машинально, в целях восстановления комфортности, возвращается в рамки дозволенного. У воспитанного в духе культивированной беспомощности живого инструмента при мысли нарушить дозволенные границы включается внедренная в сознание сигнализация: появляется страх, чувство дискомфорта, мысль о бесполезности любых усилий, апатия. В сознание жертвы фактически встроенная особая программка (внутренний полицай), превращающего свободного человека в безвольного раба. Именно в этом программировании и заключается подлинная мощь власти.

В чем, например, заключается политика власти в событиях в Хабаровске? Дело далеко не только в Фургало. Власть игнорит протестующих, она словно бы выставила стекло в аквариуме, о которое все время бьется щука демонстраций. Надежда на то, что эта щука протеста не только устанет и выдохнется, но у нее в итоге выработается выученная беспомощность. Жажду протестовать сменит апатия: "Все бесполезно, ничего не изменить!" И когда в следующий раз, уже по другому возникшем поводу, кто-то позовет на акции протеста, люди только устало махнут рукой: "Мы уже пытались, все это бестолково". Победа власти приобретет стратегический характер - будет сломлена сама возможность протеста, воля к сопротивлению. И получится пластилинчик, из которого можно лепить, все, что угодно…

Человек со сломанной волей ошущает себя былинкой перед лицом безликих, необоримых сил судьбы. Осенний листочек на ветру.

Руководитель какого-то треннинга, что случайно попался мне в интернете, называет эту болезнь ЛОСЬ. Ну как то само собой пиЛОСЬ, куриЛОСЬ, много еЛОСЬ, а потом вдруг, ни с того, ни с сяго разболеЛОСЬ. Это все судьба, злой рок, здесь нет субъекта и ответственности. И ничего поделать нельзя...

- Вам надо бросить пить и курить, следить за своим питанием, - говорит врач.

Наивный врач требует бросить вызов самой судьбе! Хе-хе! Надо же быть реалистом! Что может сделать слабый листочек против мощного ветра? Поэтому больной ищет более рациональное решение:

- Доктор, - говорит он, - А нет ли у вас таблетки, чтобы все само излечиЛОСЬ?

Как говорили на Руси? Бог переменит орду. Надо просто ждать и ничего не предпринимать, не менять. Если власть делает жизнь невыносимой, то надо просто ждать, чтобы все само собой измениЛОСЬ и само улучшиЛОСЬ...

ЛОСЬ - тотемное животное безвольного раба, одушевленного инструмента...

Но самое главное – сломанный человек начинает воспроизводить рабство в потомстве, это проникает в семейное воспитание.

Мать со слезами, с надрывом орет непослушному сыну: - Ты хочешь довести меня до инфаркта?!!!

Отец, умудрено: - Сынок, я в твоем возрасте тоже думал, что можно что-то изменить, но потом понял, что все это бесполезно и выше головы не прыгнешь. Ты же не хочешь испортить себе жизнь?

Рабство внедряется в семейную традицию. И рабы рабов уже искренне верят, что рабский ошейник – знак свободного гражданина.

Возможно ли выйти из состояния выученной беспомощности?

Есть несколько проверенных психологами-практиками методов, помогающих самостоятельно справиться с выученной беспомощностью:

1. Зафиксировать зону контроля. Необходимо определить те действия, которые можно совершить, чтобы действительно на что-то повлиять хотя бы в небольшой степени. Можно определить для себя эту зону ближайшего контроля — несложных действий, которые точно приведут к результату, и записывать их каждый день в дневник успехов. В ответ на мантру «Ничего нельзя сделать!» всегда можно обнаружить то приложение сил, которые доступны. Всегда можно хоть что-то сделать. Пусть это будут маленькие дела. Микроусилие намного полезнее бездействие, подкрепляющее ощущение полной беспомощности.

2. Важно находить хотя бы маленькие случаи в прошлом, когда что-то получилось. Это дает надежду, что то же получится и в будущем. В жизни не бывает, чтобы никогда ничего не удавалось. Бывает разное – что-то удается, что-то нет. Но в нас внедрена именно негативная установка, подкрепляющая беспомощность. Ее и нужно сменить. Так же и в политике. Есть много примеров успешной активности, именно их и надо принимать во внимание.

3. Проанализировать шансы на успех в случае действия и в случае отказа от действия, а также определить для себя цену неудачи. Для действия требуется усилие, но шансы на успех возрастают. Итог действия не определен, но итог бездействия предопределен всегда. К тому же, помимо прочего, даже попытки совершения действий, заканчивающие неудачи, учат проявлять хоть какую-то волю.

4. Люди, страдающие синдромом выученной беспомощности, склонны прокручивать в голове одну и ту же негативную мысль многократно. Это явление называется руминацией или «мысленной жвачкой». Очень полезно выписать эту мысль на бумагу и поработать с ней, задавая себе при этом правильные вопросы. «Почему я так думаю? Откуда я это знаю? Кто сказал мне это? Какая выгода в том, что я так думаю и отказываюсь от действия?». Такая работа помогает перестроить бесконечный внутренний монолог в конструктивный диалог с собой. Эта жвачка на самом деле является результатом программирования, это нечто внедренное в вас, чтобы сделать беспомощным, слабым существом.

5. Отделить реальные объективные факты от своих убеждений. Как это сделать? К любому утверждению можно попытаться подставить фразу «Я думаю, что...» и посмотреть, как она изменится и не потеряет ли смысл. Наши установки, которые мы считаем личными убеждениями, тоже могут оказаться внедренным программированием.

6. И самое главное: не бояться проигрывать. Одно поражение вовсе не означает полной капитуляции. Любой, кто пытался чему-либо научиться, знает, что приходится пройти иногда довольно долгую полосу неудач, когда все усилия кажутся тщетными. Я например, когда учился рисовать. Рисуешь, выходит плохо. И тогда весь вопрос только в одном – капитулируешь ли сразу, после первых неудач, или продолжишь прилагать усилия. Если продолжишь, то через некоторое время начнешь замечать позитивную динамику. Результат будет становится лучше. Китайская мудрость гласит: искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы.

Можно занять принципиально победоносную позицию, если не только добиваться целей в борьбе, но принять саму борьбу как особое качество жизни, в которой только и проявляется наша субъектность. Наша личность - не статика, не стабильная данность, а неустойчивое равновесие. Это нечто, похожее на мороженное, что норовит растаять, утратить форму, и растечься в лужицу. Чтобы сохрать личность надо все время делать усилия, «быть в форме». Если мы ежедневно не преодолеваем инерцию, то личность начинает обунуляться. Лишь только ослабевает напор борьбы, и вот является ЛОСЬ. Ну, что поделаешь - так получиЛОСЬ....

Есть известная фраза Чехова из письма Суворина – «по каплям выдавливать из себя раба». Ту важно все – что раба, и что по каплям. Иногда моментальная победа невозможно, тут требуется небольшие, но упорные и постоянные усилия. Очень часто чрезмерная задача и заканчивается быстрым поражением. Если паралитик поставит задачу бегать с завтрашнего дня, то очень скоро убедиться, что задача невыполнима и капитулирует. Для начала хотя бы чуть-чуть пошевелить пальчиком.. А потом еще, а потом уже всей рукой…