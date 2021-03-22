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Перевод стрелок

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Вассерман назвал главные причины ухудшения политических отношений между Россией и Британией

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с iReactor назвал главные причины ухудшения политических отношений между Россией и Британией. На его взгляд, британская сторона начала активно обвинять Москву после выхода из состава Европейского союза (ЕС).

Британия сейчас только-только начинает понимать, что натворила, выйдя из Евросоюза. Какой букет последствий получила, и как этот букет колется. Поэтому сейчас им нужно срочно отвлечь внимание от своих внутренних проблем, а такое проще всего сделать, переведя стрелки на кого-нибудь заграницей. Вот они и обвиняют сейчас нас во всех смертных и бессмертных грехах, — выразил мнение Вассерман.

По мнению Вассермана, сейчас британское правительство пытается перевести народное внимание с внутренних проблем на Россию. Так, власти Британии снижают градус негативных последствий выхода из ЕС.

Понятно, что это намного легче, чем признать, что, с одной стороны, само голосование было больше на эмоциях, чем на рассуждениях, а, с другой стороны, уже после голосования власть, которой это, мягко говоря, не понравилось, пыталась спустись вопрос на тормоза. Вместо того, чтобы с самого начала разобраться, как жить, они долгое время надеялись, как та беременная гимназистка в старом анекдоте, что все само собой рассосется. Теперь им приходится решать своим вопросы в пожарном порядке. Сложностей так много, что решить их быстро и безболезненно не удастся, — объяснил собеседник iReactor.

Британия должна признать факт лжи отношении России, отметил собеседник iReactor. В противном случае политические отношения между странами так и останутся в состоянии стагнации.

РФ ничего для улучшения отношений не удастся [сделать], потому что эти отношения ухудшились не по нашей вине, а исключительно в силу внутренне-британских причин. Соответственно, и предпринять мы ничего не можем. Это должны делать сами британцы. <…> Прежде всего должны перестать врать про нас. А второе, что они должны очевидно сделать, это, как говорится, протянуть руку дружбы, — заключил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/perevod-strelok/
Метки: Британия, великобритания, комментарий
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