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Офис Зеленского

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7 лет непрекращающейся зрады.
В этой истории на деле не так важно, кто именно больше виноват в натравливании нациков на Зеленского – Порошенко или Аваков.
В любом случае, это ЕЖГ. Тут важнее другое – кинув своих избирателей на Юго-Востоке, Зеленский пытался опереться на неонацистов, пытаясь изображать из себя большего русофоба, нежели Порошенко. Но даже тупые нацики понимают, что Зеленский это подделка и фикция. Это собственно и обуславливает его крутое пике по траектории Ющенко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6646564.html
Метки: Зеленский, идиоты, Украина, юмор
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