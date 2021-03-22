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Кровавые катера Троцкого

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Историк Егор Яковлев наглядно разбирает еще один вброс от Яхиной (не только же плагиатом ей заниматься), на тему "кровавых катеров Троцкого".



Мне после этого вспомнился старый крымский вброс про то, что Троцкий утопил в Крыму 300 000 белых офицеров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6646354.html
Метки: антисоветизм, троцкий, фальсификации, юмор, яковлев, яхина
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