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Какие планы наметили Китай и Россия

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Сегодня Сергей Лавров прибыл в Китай и встретился с коллегой Ван И. Международное сотрудничество Москвы и Китая длится уже многие годы. Дружба двух народов только растет, совместные проекты развиваются и общими усилиями создается высокоразвитое будущее двух стран.

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Министры рассмотрели вопросы касаемые США, Афганистана, Мьянма. Не обошли стороной и Совместный всеобъемлющий план действия по иранской ядерной программе.

К тому же сегодня 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.  Как мы видим, Китай и Россия активно развиваются в позитивном ключе, продвигают проекты и в культурной сфере, и в экономической, и в политической. Не отстает и совместная научная деятельность – планируется открыть станцию на Луне. Поэтому Ван И и Сергей Лавров продлили Договор еще на 5 лет. Пройдут различные мероприятия, посвященные такой красивой дате.

«В рамках этих годов планируется множество мероприятий, которые реально способствуют цементированию наших отношений в самых разных областях», - добавил Лавров.

 

Встреча прошла в одном из самых живописных городов в Гуйлинь. Прекрасные пейзажи, вечнозеленые леса, чистый воздух.

 

Во вторник диалог министров продолжится. Ожидаем новых отличных новостей.

После визита в Китай Сергей Лавров направится в Южную Корею.

 

Метки: Китай, планы 2021, Россия
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