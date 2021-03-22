Сегодня Сергей Лавров прибыл в Китай и встретился с коллегой Ван И. Международное сотрудничество Москвы и Китая длится уже многие годы. Дружба двух народов только растет, совместные проекты развиваются и общими усилиями создается высокоразвитое будущее двух стран.

Министры рассмотрели вопросы касаемые США, Афганистана, Мьянма. Не обошли стороной и Совместный всеобъемлющий план действия по иранской ядерной программе.

К тому же сегодня 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как мы видим, Китай и Россия активно развиваются в позитивном ключе, продвигают проекты и в культурной сфере, и в экономической, и в политической. Не отстает и совместная научная деятельность – планируется открыть станцию на Луне. Поэтому Ван И и Сергей Лавров продлили Договор еще на 5 лет. Пройдут различные мероприятия, посвященные такой красивой дате.

«В рамках этих годов планируется множество мероприятий, которые реально способствуют цементированию наших отношений в самых разных областях», - добавил Лавров.

Встреча прошла в одном из самых живописных городов в Гуйлинь. Прекрасные пейзажи, вечнозеленые леса, чистый воздух.

Во вторник диалог министров продолжится. Ожидаем новых отличных новостей.

После визита в Китай Сергей Лавров направится в Южную Корею.