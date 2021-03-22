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Доперестроечный и перестроечный “Огонек”

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Доперестроечный и перестроечный "Огонек"

Товарищ comprosvet начал интересную серию обзоров содержания предперестрочного и перестроечного "Огонька", который постепенно деградировал до уровня главного рупора позднесоветской демшизы. В первых трех выпусках можно посмотреть, что из себя представлял журнал накануне Перестройки, хотя уже тогда можно отметить характерные признаки "ускорения", "нового мышления" и прочих уродств горбачевщины, которая чуть позже зацветет ярким цветом разрушая страны и советский блок.

https://comprosvet.livejournal.com/1371032.html – Январь 1985
https://comprosvet.livejournal.com/1373412.html – Февраль 1985
https://comprosvet.livejournal.com/1375522.html – Март 1985

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6647749.html
Метки: #горбачев, 80е, журналы, огонек, перестройка, СМИ, ссср
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