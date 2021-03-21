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Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в таежном лесу

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N7GMBShvcrs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1044 844
    Valeriy Bondarik 58 мин. назад

      _…_ ПРИВЕТствую Вас _…_

      Значит так – НИкакой политики и пр.подобного…КРАТЕНЬКО так:
      “““““`
      ~~~ ОТДЫХ ~~~

      _Два политика Козырных,Имеют право Отдохнуть ОТ дел своих…
      Одновремённо проРЕКЛАМИРОВАТЬ – МЕХОВУЮ одежду,что НА них…
      А также российский ВЕЗДЕХОД – ПОКАЗав каов его ход…
      [но ПОЧЕМУто НЕ показали,КАК промоину преодолевали...]

      _Зарявили,что ИХний отдых – БЫЛ в-таёжном лесу…
      ВСЕ должнвы “ЭТОМУ” верить? – ага,разогнались – ЩА!
      ВСЕ Видят,САМИ показали,что ВОКРУГ них – БЕРЁЗОВАЯ роща!!!
      *если “эТО-таёжный” лес ТО слышите – Смех,АЖ-ДО-НЕБЕС…

      _Вы,Козырные Политики – кончно-же ОТДЫХАЙте…
      НО…и Про НУЖНЫ России – НЕ забывай`те…
      ТЕМИ “законами”,которые вы ПОДписываете – РФ не разрушай`те…
      *И…Больше Внимание НА “своИХ”…”вернейшИХ” Обращай`те…

      _Многое,ОЧЕНЬ Многое – ЕСТЬ что сказать…
      Но НЕ хочется Правдаю – печальных Реалий…
      ИМ,козырным ЧЛЕНАМ – Отдых “в-тАЙге”омрачать…
      Пусть они Здоровье укрепляют И – про Русь НЕ забывают…
      [про Русских спецов...что ИХ ТАМ - ОХраняют...][i Т.Д.]
      ********************
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 21-3-21.

    • 762 514
      Dobbery 8 мин. назад

        - А я пока соберу барахлишко!..
        - ЗдОрово у вас тут все оборудовано…
        - Прыходытся рвать когти – начальство приказало менять точку …

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