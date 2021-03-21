Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
_…_ ПРИВЕТствую Вас _…_
Значит так – НИкакой политики и пр.подобного…КРАТЕНЬКО так:
“““““`
~~~ ОТДЫХ ~~~
_Два политика Козырных,Имеют право Отдохнуть ОТ дел своих…
Одновремённо проРЕКЛАМИРОВАТЬ – МЕХОВУЮ одежду,что НА них…
А также российский ВЕЗДЕХОД – ПОКАЗав каов его ход…
[но ПОЧЕМУто НЕ показали,КАК промоину преодолевали...]
_Зарявили,что ИХний отдых – БЫЛ в-таёжном лесу…
ВСЕ должнвы “ЭТОМУ” верить? – ага,разогнались – ЩА!
ВСЕ Видят,САМИ показали,что ВОКРУГ них – БЕРЁЗОВАЯ роща!!!
*если “эТО-таёжный” лес ТО слышите – Смех,АЖ-ДО-НЕБЕС…
_Вы,Козырные Политики – кончно-же ОТДЫХАЙте…
НО…и Про НУЖНЫ России – НЕ забывай`те…
ТЕМИ “законами”,которые вы ПОДписываете – РФ не разрушай`те…
*И…Больше Внимание НА “своИХ”…”вернейшИХ” Обращай`те…
_Многое,ОЧЕНЬ Многое – ЕСТЬ что сказать…
Но НЕ хочется Правдаю – печальных Реалий…
ИМ,козырным ЧЛЕНАМ – Отдых “в-тАЙге”омрачать…
Пусть они Здоровье укрепляют И – про Русь НЕ забывают…
[про Русских спецов...что ИХ ТАМ - ОХраняют...][i Т.Д.]
********************
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-3-21.
- А я пока соберу барахлишко!..
- ЗдОрово у вас тут все оборудовано…
- Прыходытся рвать когти – начальство приказало менять точку …