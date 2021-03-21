В субботу, 20 марта 2021 года, Служба Безопасности Украины объявила об аресте всего пакета акций компании «Мотор Сич»

Принял это решение Шевченковский районный суд Киева. Основанием для решения (вернее, формальным поводом) стало расследование СБУ относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ в сделке по продаже предприятия, а также возможное нарушение законодательства при его первичной приватизации, случившейся 27 (!) лет назад, и последующей якобы незаконной концентрации акций у отдельных владельцев.

Ранее с подачи Соединённых Штатов Антимонопольный комитет Украины заблокировал продажу корпорации «Мотор Сич» китайской компании Beijing Skyrizon Aviation, а Владимир Зеленский ввёл санкции против китайских собственников предприятия. Таким образом, после решения суда собственники предприятия (как прежние – Вячеслав Богуслаев, так и нынешние – китайцы) теряют над ним контроль и никакой компенсации не получают.

Манёвр официального Киева выглядит весьма «изящно» и отдаёт ловкостью настоящего напёрсточника. Сперва продали китайцам свой последний «флагман» промышленности, получили за это деньги, а потом наложили арест на все 100% акций, и… начали расследование по «диверсионной и подрывной деятельности в пользу России» (куда же без руки Москвы?). Хотя, как раз-таки России не выгодно, чтобы «Мотор Сич» попал в руки КНР: пока китайцы сами не могут делать двигатели, они покупают их в России.

Этим решением Зеленский и его СНБО наступили себе же на хвост. Они настолько безграмотные во всех отношениях, что не в состоянии не только просчитать убытки от своих бездарных решений, но и хотя бы прочитать украинские законы и международные соглашения, регламентирующие права и обязанности сторон. При этом «гарант» и многие из его команды по образованию являются правоведами. Понятно, что за скачками в КВН им некогда было учиться юриспруденции. В результате, в том, что Украина – это токсичная страна, теперь убедились и главные инвесторы Евразии – китайцы. После подобного прецедента даже самый смелый инвестор поостережётся во что-либо вкладываться в этой стране. Сомалийцы и те задумаются: а стоит ли вообще связываться с Украиной в каких-либо сферах?

Сейчас Киев вынужден бороться с иском на $3,6 млрд, который подали китайские инвесторы. Для Китая он заведомо выигрышный, но граждане Поднебесной решили подойти к вопросу со всей серьёзностью: для отстаивания своих интересов в международном суде вооружились услугами сразу трёх международных юридических компаний, которые входят в число крупнейших в области арбитражных дел и коммерческого права. Результат иска ляжет на украинский бюджет, то есть, по сути, на плечи простых украинцев. А Запорожский завод останется стоять без работы и заказов.

Грустная история. Хуже ситуации, чем сегодня на Украине, представить трудно. Долги, ресурсов ноль, все инвесторы обмануты, производства разрушены, народ разорван националистами, которые вдобавок развязали в стране гражданскую войну. На такой развал всего и вся нужен был особый талант. Подстелившись под Дядю Сэма, Украина прочно села на кредитную иглу МВФ, который теперь раздаёт указания, что и как менять в украинских законах за очередную пайку небезвозмездного кредита, потеряла самостоятельность, высокотехнологичную промышленность, кооперацию с соседями и партнёрами. И продолжает терять свои прошлые достижения…

Андрей Червонец, Аналитическая служба Донбасса