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Результаты обыска у Белозерцева

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В результате обыска у арестованного губернатора Пензенской области (попался на взятке в 31 млн. рублей), у него на квартире было найдено чуть менее 500 млн. рублей наличкой (в рублях и долларов) + коллекция дорогих часов + различные ценности. Все нажито непосильным трудом во время дум о России.



Согласно данным следствия, взятка, за которую его повязали состояла из автомобиля "Мерседес" V250D, 20 млн. рублей и наручных часов "Брегет" за 5,7 млн. Всего на 31 млн.



С учетом найденной суммы, явно не раз оказывал различные услуги "эффективным собственником". Хотя все равно, полковник Захарченко (который хранил дома миллиарды) смеется над этим нищебродом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6646216.html
Метки: Видео, коррупция, криминал
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27241 4631
    Русофил час назад

      Гы-гы.
      Подставили дядьку.
      И не узнаем за что.
      Зато депутат Кабаева строит в Сочи ЦЕНТР на миллиарды долларов.
      Но это ведь не часы.
      И не Ельцин центр.
      Заработала

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      1
    • 19160 14580
      Sergeev 42 мин. назад

        Жадность фраера сгубила.

        1
        1
        • 27241 4631
          РусофилSergeev 37 мин. назад

            Где жадность?
            Авто и часы?
            Смешно….даже НЕ ДЕНЬГИ а авто и часы.
            Так это ПОДАРКИ.
            Ну или взял поносить и ВСЁ.
            Странная предьява.
            Да вооще в стране всё страннее и страннее события

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