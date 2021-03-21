Наполеон – не герой, которого стоит праздновать
"Воины социальной справедливости" призывают Францию отказаться от праздничных мероприятий в честь Наполеона, который является "символом превосходства белых" и недостоин того, чтобы ему посвещали "год Наполеона".
Наполеон – не герой, которого стоит праздновать
Учреждения во Франции должны уделять больше внимания истории рабства в своей стране, а не чтить символ белого превосходства.
Спустя год, в течение которого статуи поработителей и колонизаторов были свергнуты, обезображены или сняты по всей Европе и США, Франция решила двигаться в противоположном направлении. 2021 год провозглашается многими музеями и учреждениями страны «Годом Наполеона», чтобы почтить память самого большого тирана Франции, символа превосходства белых Наполеона Бонапарта, который умер 200 лет назад на острове Святой Елены в мае. 5, 1821 г.
В его честь запланированы десятки мероприятий . Самый крупный из них состоится этой весной, когда Réunion des Musées Nationaux откроет свою выставку Napoléon в Париже.
Как чернокожей женщине гаитянского происхождения и специалисту по французскому колониализму, мне особенно неприятно видеть, что Франция планирует чествовать человека, вернувшего рабство французским Карибам, архитектора современного геноцида, чьи войска создали газовые камеры, чтобы убить моих предков.
Во-первых, немного истории: в 1794 году, после революции, превратившей Францию из монархии в республику – и после того, как огромное восстание рабов положило конец рабству на французском острове Сен-Доминго (сегодня Гаити) – Франция объявила об отмене рабства. по всей своей территории. Но в 1802 году Наполеон отменил это решение, сделав Францию единственной страной, которая когда-либо вернула рабство после его отмены. Последствия действий Наполеона продолжались еще долго после того, как он был окончательно отстранен от власти в 1815 году: французы окончательно отменили рабство только в 1848 году.
Французская общественность обычно скрывает, игнорирует или не знает об этой истории. Это потому, что французская система образования, в которой я преподавал с 2002 по 2003 год, поощряет веру в то, что Франция является страной с дальтонизмом и «эмансипаторской историей». Когда французские школы преподают колониальную историю , они обычно рекламируют, что эта страна была первой из европейских мировых держав, отменивших рабство. Обычно они не учитывают или замалчивают, как и почему рабство было восстановлено восемь лет спустя Наполеоном, который оправдал себя тем, что, если он не восстановит его, рано или поздно «скипетр Нового Света падет в землю и в руки черных».
Хотя Наполеон также разрушил ту республику, которую французы уважали, когда он стал императором в 1804 году, для французов все еще характерно прославлять его как героя, даже если он неприятный, который не только топтал всю Европу в битве у Аустерлица, но также создал Банк Франции, современный правовой кодекс и систему образования, которые используются до сих пор. «Знать Наполеона – значит понимать мир, в котором мы живем», – говорится на официальной целевой странице экспозиции. Он «очаровательный персонаж, создавший современную Францию».
Утверждение, Black Lives Matter Наполеон разрушил меньше, чем построенные им французские институты, вызвало некоторые споры. В феврале сотрудники из числа представителей этнических меньшинств в La Villette, месте проведения выставки, пригрозили нанести удар по почтению человека, которого исследователи рабства по праву считают непоправимым расистом, сексистом и деспотом. И хотя это была небольшая уступка, я был также приглашен Фондом памяти рабства для создания короткого видео, объясняющего, как гаитянские революционеры победили войска Наполеона в битве при Вертьере.
Однако более подробно рассматривается роль французского народа в насильственном возвращении своей страны в рабство. Это произошло не только по прихоти одного ужасного диктатора. Французские законодатели и французская армия при широкой поддержке общественности поддержали действия Наполеона, продемонстрировав стойкую непоследовательность французского республиканизма.
В дополнение к прекращению войны Франции с Великобританией по Амьенскому договору в марте 1802 года британцы уступили Мартинику и другие территории, где рабство никогда не отменялось, обратно французам. Поэтому правительству в Париже необходимо было либо принять эти территории в состав республики в качестве рабовладельческих колоний, либо положить конец рабству на них тоже.
В мае того же года Наполеон разрешил конфликт, издав указ, разрешающий сохранение рабства. Впоследствии законодательный орган республики ратифицировал закон 211 голосами против 63 , что открыло возможность для рабства вернуться в другие места. Черные люди на острове Гваделупа сражались с французскими войсками, которые Наполеон послал туда, чтобы снова сковать их, но в конце концов они проиграли свою борьбу и в июле того же года официально восстановили рабство .
В Сен-Доминго все складывалось иначе, но не менее трагично. Под руководством двух генералов, которых Наполеон послал на остров, чтобы, по его словам, «уничтожить правительство черных», французской армии было приказано убить всех цветных людей в колонии, которые когда-либо «носили погоны». Французские солдаты отравляли газом, топили и использовали собак, чтобы терзать революционеров; французские колонисты открыто хвастались, что после «истребления» остров может быть просто повторно заселен африканцами с континента.
Это чудовищное решение только побудило черных солдат бороться за «независимость или смерть». После победы над армией Наполеона и провозглашения независимости Гаити стало первым современным государством, навсегда отменившим рабство.
Мои студенты и коллеги как во Франции, так и в Соединенных Штатах обычно шокируют и ужасаются, когда я описываю, как тысячи чернокожих людей в Сен-Доминго были так жестоко убиты французами, когда они боролись за свободы, которые большинство людей теперь считает само собой разумеющимся. Я настаиваю на том, чтобы повторить эту болезненную часть пути Гаити к независимости, потому что сам факт того, что эта попытка геноцида остается в основном невысказанной, доказывает, что Французская Республика все еще не может полностью противостоять своей истории рабства и колониализма.
«Год Наполеона» наступил в опасное время. Французские ученые, изучающие расу, пол, этническую принадлежность и класс, подвергаются нападкам . Президент Эммануэль Макрон высмеял сферу постколониальных исследований, заявив, что они «способствовали этнизации социального вопроса» до такой степени, что республике грозит «раскол». Министр высшего образования, исследований и инноваций прямо призвал к проведению расследования, «чтобы мы могли отличить правильные академические исследования от активности и общественного мнения», и сказал, что ученые, изучающие критическую теорию рас и деколонизацию, наряду с сексуальной идентичностью и социальным классом, продвигают «Исламо-левую» идеологию.
Это расследование оформляется как простое исследование достоинств определенных школ мысли; на самом деле это часть попытки заставить замолчать любого, кто осмеливается открыто говорить об истории расизма во Франции. Но посвящение целого года памяти Наполеона демонстрирует, что подавление истории во имя любимой идеологии французского универсализма, уже является важной частью республики.
Вместо того чтобы призывать к расследованию ученых, полных решимости повысить осведомленность о роли, которую раса и расизм играют в жизни потомков рабства и колониализма, возможно, французские лидеры должны начать расследование того, почему Наполеон, расистский и геноцидный поджигатель войны , продолжает прославиться в стране, национальный девиз которой – «Свобода, равенство, братство».
Истина заключается в том, что разоблачение жестоких бесчеловечных последствий борьбы Франции за возвращение рабства обнажает тот неприятный факт, что расизм и колониализм, существующие наряду с провозглашением всеобщих прав человека, не являются отклонением от нормы. Это кажущееся противоречие на самом деле является фундаментальным для французского республиканизма. Франции, вероятно, нужно посвятить как минимум столетие размышлениям об этом.
К Марлен Л. Даут
Профессор Даут преподает исследования американской и африканской диаспоры в Университете Вирджинии. Она является автором книги «Барон де Вастей и истоки черноматлантического гуманизма».
https://www.nytimes.com/2021/03/18/opinion/france-year-of-napoleon.html – оригинал на английском
PS. После выполнения данных пожеланий, Франция безусловно должна официально покаяться и начать выплачивать компенсации, как это уже начали делать в США.
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