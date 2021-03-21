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Дети в сети интернет. Опасные виды контента

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Дети в сети интернет стали объектом самой настоящей информационной войны, направленной на расчеловечивание и разрушение их психики путем применения современных технологий.

3:26 Расчеловечивание через мультфильмы
7:52 Цензура на YouTobe
9:04 Формирование реальности через управление психикой
14:11 Советы родителям
20:23 Самый опасный вид контента. Воронки вовлечения: как они работают?
24:39 Как выглядит современная война?
29:41 Позитивные интернет-ресурсы
31:13 Рекомендации по воспитанию

Андрей Анатольевич Афанасьев – создатель информационного портала «нараспутье.ру».

Александр Евгеньевич Усанин – российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, учредитель Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира».

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/internet/deti-v-seti/
Метки: Интернет, технологии
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