Дети в сети интернет. Опасные виды контента
Дети в сети интернет стали объектом самой настоящей информационной войны, направленной на расчеловечивание и разрушение их психики путем применения современных технологий.
3:26 Расчеловечивание через мультфильмы
7:52 Цензура на YouTobe
9:04 Формирование реальности через управление психикой
14:11 Советы родителям
20:23 Самый опасный вид контента. Воронки вовлечения: как они работают?
24:39 Как выглядит современная война?
29:41 Позитивные интернет-ресурсы
31:13 Рекомендации по воспитанию
Андрей Анатольевич Афанасьев – создатель информационного портала «нараспутье.ру».
Александр Евгеньевич Усанин – российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, учредитель Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира».