Что касается психологических аспектов введения дистанта — это катастрофа. Я уже давно расстраиваюсь из-за того, что современные дети не играют во дворе. Двор для ребенка— это не только радость, но и площадка, на которой происходит уникальная репетиция взрослой жизни, потому что именно во дворах ребенок вступает в разные системы связей: он то водит, то прячется; то командует, то подчиняется; он то в одной команде, то в другой; то выигрывает, то проигрывает.

Знаете, какие неожиданные признания делают родители, которые были вынуждены «нависать» над детьми, находящимися на удаленном обучении? Многие матери говорили, что дети начали их раздражать, а некоторые даже, по их собственным словам, возненавидели ребенка. Ничего удивительного! Родители — это современные молодые люди. Они воспитаны в новой реальности , в которой поощрялся эгоизм. И к тому же им раньше не приходилось столь длительное время выполнять работу учителей, заставлять детей учиться почти целый день. Так что учтите: введение карантина далеко не всегда сближает родителей и детей. Воспитанные, как я сказала, в эгоизме родители, находясь «нос к носу» с собственными детьми, могут испытывать недовольство, раздражение, поскольку дети, тоже получившие отнюдь не традиционное воспитание, не подчиняются взрослым, капризничают. К тому же приходится тратить на них много личного времени.

Детский психолог Ирина Яковлевна Медведева приняла участие в круглом столе, прошедшем в Новосибирске 28 февраля на тему «Гуманистические аспекты и социальные последствия внедрения „Цифровой образовательной среды“ и дистанционного обучения» . Она рассказала, каких важных инструментов формирования личности лишаются современные школьники, находящиеся на дистанционном обучении, а также о том, как это может повлиять на будущую обороноспособность страны.



Двор — это уникальная возможность социализации, которой детей в последнее время лишили. Поэтому пребывание в школе для ребят чрезвычайно важно, так как в семье у них более или менее нормальные отношения, а если и есть трудности, то они привычны. Дома ребенок знает, с кем как нужно общаться, не говоря уж о том, что в семье его любят.



А в школе далеко не только друзья: там есть и враги, есть и те, кто относится к нему нейтрально (то есть не замечают), есть доносчики, есть те, кто высмеивает, есть хулиганы, которых он боится, потому что они могут избить или какую-то гадость сделать.

К общению с разными людьми необходимо приучать с детства, так как иначе, когда ребенок (особенно с тонкой психикой) выходит из уютного социума семьи в социум более широкий, где его будут ждать совсем другие отношения, у не прошедшего школьный «тренинг» ребенка такая резкая смена психологического климата может привести даже к психическому слому.



Особенно если он привык к тому, что в семье потворствуют его капризам, прихотям, выполняют все его желания.

Школа при отсутствии дворового времяпрепровождения — последняя территория, где у ребенка развивается функция общения. Он общается не только со сверстниками, но и с учителями, то есть с разными по характеру взрослыми людьми. И у них может быть разное настроение, поскольку это живые люди со своими личными трудностями, несчастьями и тому подобным. Ребенок в школе учится взаимодействовать со всеми. Поэтому цифровизацию образования можно допустить только в том объеме, который полезен ребенку и учителю.

Дистанционка не только отнимает у школьников необходимую любому человеку социализацию, но и создает дополнительные проблемы со здоровьем.



Дети будут каждый день проводить у экрана компьютера по 5–6 уроков. Уже самые разные медики-специалисты рассказали, как это вредно: от такого длительного пребывания у экрана портится зрение и возникает зависимость даже у тех, у кого ее не было. Наносится огромный ущерб интеллекту, дефектность которого уже имеет устойчивое название «цифровой идиотизм».



Экранная зависимость губительна и для психики, и для соматики, потому что даже гормон надпочечников работает неправильно у компьютерных наркоманов! Плюс, в домашних условиях у ребенка меньше физических нагрузок, что замедляет развитие мышечной системы, снижает координацию движений и скорость физических реакций.



Все это может привести к гормональным изменениям, в частности — к ожирению. В школе же худо-бедно есть уроки физкультуры, да и на каждой переменке дети прыгают, бегают, дерутся, то есть двигаются, а когда тепло — они даже могут на большой перемене порезвиться в школьном дворе.

Дружба в предподростковом, подростковом и юношеском возрасте очень важна. Детям необходимо личное общение со сверстниками, общением в чатах его не заменить. Я анализировала эти чаты и пришла в ужас от того, насколько такое общение убого и по смыслу, и по лексике. Поэтому детям необходимо общаться лично хотя бы в школе. Это совершенно необходимо для полноценного психологического созревания. При переходе на дистант дружбы не будет.

Кроме того, подобный формат не позволяет сформировать дисциплинарный «корсет», который совершенно необходим для будущей жизни. В школе хочешь-не хочешь, а приходится учиться. Мы знаем, что большинство детей учиться не хотят, а хотят играть или просто бездельничать. Особенно ярко такое стремление выражено у хулиганистых детей.



Они учатся из страха, и в этом нет ничего хорошего, но лучше из страха, чем никак. Страх наказания заставляет ребенка терпеть, даже когда ему трудно, скучно, очень хочется пойти на улицу, поиграть, побегать, уткнуться в интернет. Через эту «вынужденность» формируется воля, а она совершенно необходима! Школа приучает к тому, что в жизни будет много скучного и трудного, а не только интересное и развлекательное.

На дистанционное обучение можно посмотреть не только с точки зрения вреда для детей, родителей и детско-родительских отношений, но и с точки зрения обороноспособности страны. Ведь сегодняшние дети, особенно старшеклассники, — это завтрашние воины. Учитывая более чем тревожную ситуацию в мире, России нужна боевая армия.



Причем боевитость армии сейчас связана отнюдь не только со способностью быть пехотинцем или десантником, но и со способностью работать головой. Когда я бываю на границе нашей страны, скажем, в областях, расположенных рядом с Китаем, мне приходится разговаривать с военными. И эти военные должны работать головой: заниматься радиоперехватом, спутниковым слежением и так далее.

Значит, после дистанта в армию придут юноши с социопатией (то есть не умеющие общаться, а в замкнутом мужском коллективе такое умение особенно важно!), с «цифровым слабоумием», сниженным зрением, неразвитыми мышцами, без дисциплинарно-волевых навыков.

Так что давайте зададимся вопросом: с точки зрения обороноспособности страны, что это будут за воины, выращенные на «дистанте»? Увы, ответ однозначен. Но нам — обществу и государству — нужен другой ответ. Как сказал Бисмарк после победы немецкой армии в битве с австрийцами: «Войну выиграл прусский учитель».



Школу и школьного учителя мы обязаны сохранить!

ИА Красная Весна



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