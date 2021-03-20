Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Поздравляю всех на сайте с днем наступления весны.
Загадываем желания.
Какую какую… Играют оне, гормоны.
Не у всех.
У кого-то ещё в СССР всё отыграло и потому Путин виноват.
гад.
А При Сталине было хорошо…..
Гормон играл
Ну, те, у кого при Сталине играл гормон, уже на косточки рассыпались. Остались те, у кого при Лёне. Но у них тоже Путин виноват.