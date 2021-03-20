Просто надо лучше работать
Почему рынок невыгоден простому человеку.
Попробую сформулировать очевидную для меня с детства мысль, что «рыночная» «экономика» невыгодна простому человеку – ни в краткосрочной перспективе, ни тем более в долгосрочной; его жизнь будет всё время ухудшаться в целом, просто наше внимание будет отвлекаться то одними обманками, то другими; у нового Айфона больше мегапикселей, значит, жить стало лучше и веселей; а на счета и чеки лучше не смотрите, это так, типа понарошку. Ухудшение качества жизни простого человечка – системная проблема современной «экономики», именно из неё произрастает тянущийся без конца и края кризис, и многое другое; и попробую показать, где дурят нашего брата.
На первый взгляд рыночная экономика постулирует постоянное увеличение потребления, что выдаётся либералами за заботу о простом человечке – дескать, при коммуняках вы траву жрали, а при буржуинах 300 сортов колбасы. Правда, история показывает, что уровень потребления ни в одной пост-советской стране (может, за вычетом ГДР) не превысил уровень, как при клятых коммуняках, если считать в целом – и это за 25 лет-то. Как же так выходит? Всё встаёт на свои места, когда начинаешь копаться в определениях и разбираться, как оно где работает. Заявленно либералами «Общество потребления» на деле является «обществом продаж»; недаром я всегда беру термин «экономика» в кавычки, когда речь идёт за последние 20-30 лет. Экономика по определению занимается удовлетворением общественных потребностей, а что является целью современных бизнес-процессов? Продажи. Движение денег. Извлечение прибыли. Да, если вместе с этим удаётся закрыть какие-то там потребности, это неплохо, но если выгоднее заниматься чем-то другим, то все будут заниматься чем-то другим, невзирая на горе и уныние на низших уровнях бытия.
Сведение всего на свете к деньгам на первый взгляд стимулирует «экономику» – но именно что в кавычках. Товаров становится больше, движения становится больше, продаж – и это важнее всего – становится больше; вот только из этого всего не следует улучшения качества жизни, как бы это странно для либералов не звучало; для них «больше денег == больше счастья», и говорить тут не о чем. А вот для людей – ещё как есть о чём.
Ранее уже писал, что, как ни странно, но в обществе потребления потребление товаров вполне может и сокращаться, хотя, казалось бы, это базис всей экономики. Если разобраться в определениях, то «общество потребления» по сути является обществом продаж – если вы купите не две лопаты, а одну по тройной цене, то для «экономики» будет только лучше – вы же заплатили больше денег, ура! – но вам-то от этого совсем не лучше. И на этой обманке всё и построено.
Сама логика монетаризма призывает увеличивать и увеличивать денежные массы, что автоматически влечёт и повышение цен на всё на свете – если вы производите что угодно; например, те же лопаты, то вам будет интереснее их продавать по всё более и более возрастающей цене, хотя их себестоимость всё время падает и падает – технологии, производительность труда и т.д. Всем производителям и торговцам выгодно увеличивать цены на всё подряд – лучше продать товар по двойной цене, чем два товара по одинарной; работы меньше, результат тот же. Вся «экономика» заинтересована в поднятии цены на всё, и это – прямое следствие буквально определения монетаризма – больше денег, больше счастья.
Ещё одна из проблем «рыночной» «экономики», наряду с повышением цен – ухудшение качества товаров со временем. Эта проблема проявляется везде, от молочной продукции до автопрома – «ты не сравнивай ту «Фанту» и эту». Когда производитель выпускает один и тот же товар год от года, ему не интересно получать за него одни и те же деньги – он всегда, сугубо по логике монетаризма, стремится к увеличению денежной массы и максимизации прибыли. Если повышение цен перестаёт работать – либо конкуренция, либо «потолок» рынка – то всегда можно уменьшить расходы для увеличения прибыли. Снизить санитарные нормы, сэкономить на первичных ресурсах, «оптимизировать» персонал (что также обычно приводит к падению качества, ведь кадры решают всё) – что угодно, лишь бы увеличить прибыль, вложив как можно меньше денег и труда. Этот процесс не всегда заметен, и кое-где – особенно в инновационных частях экономики – виден только с системной точки зрения; ведь новый Айфон действительно лучше старого.
Например, в так любимой «либералами» Европе (и США) действуют ровно те же самые экономические законы, что у нас – да-да, рынок-то один на всех, СССР давно нет. И там тоже идёт ухудшение «экономики» и сжимание рынка – только отложенное по времени, за счёт ограбления остального мира; долговой кризис называется. Если платить больше людям мы не можем, и цены задирать уже дальше некуда, то можно влить в экономику немного канцерогенов в виде долговых расписок, и подстегнуть «рынок» от немедленного коллапса – нехай покорчится ещё немного. В итоге европейцы, получающие ломовые по нашим понятиям зарплаты, практически все живут в долг – не потому, что они так хотят (кому же охота жить под дамокловым мечом), но потому, что иначе «экономика» лопнет.
Есть у моей родственницы подружка, работает в Оксфорде (далеко не уборщицей), муж у неё – программист, также не бедную зарплату получает; сын уже самостоятелен; в общем, более 10 лет работы по специальности на совсем непростых должностях в центре «цеЕвропы», ииии? И дом в ипотеке ещё лет на 20. «Просто надо лучше работать», да-да. Не то, чтобы это какой-то там приговор экономике, просто показатель, что сложилась Система, которая вынуждает людей потреблять больше, чем они могут оплатить, на уровне целой цивилизации.
Объективно никому не интересно, чтобы вы жили лучше, чтобы ваши дети жили лучше; чтобы вообще у вас было какое-то будущее. Не потому, что лично вы – урод, а потому, что вся «экономика» про деньги, а не про людей и их потребности. Если вы экономически невыгодны, то найдётся тьма причин сжить вас со свету, что сейчас и происходит по всему миру – пенсионная система валится не только у нас (тут-то ещё «просто» возраст пытаются поднять), но и в США уже понять не могут, откуда же брать деньги в пенсионные фонды. Сворачиваются социальные программы – медицина, образование и всё остальное переходят в энергосберегающий режим.
Хотя, казалось бы, если всё построено на потреблении простого человечка, то сделай ему нормальную жизнь, пусть он год от года живёт лучше, и тогда вся система пойдёт в рост. Но это, увы, противоречит базовым аксиомам монетаризма – в них нет ни слова про Простого Человечка и его Счастье, там только про бабло. Это как попытки сложить слово «счастье» из кубиков с буквами Ж, П, О и А. Вся система построена на приватизации чужого труда и эксплуатации простого народа, нельзя просто так взять и развернуть всё наоборот. Даже если от этого зависит выживание этой самой системы, увы.
Поэтому нам продолжают дуть в уши прогрессом железяк и псевдо-протестанстской этикой, когда вроде как постулируется счастье для всех, но на деле оказывается, что оно – только для успешных и богатых, а бедные и больные это вообще кто? Современная «экономика» противоречит и советской морали, и христианской тоже – только вот доходит это почему-то далеко не до всех. В борьбе с «либерализмом» всё Человечество в одной упряжке – и коммунисты и староверы, и буддисты и мусульмане; там, где живут другие ценности, монетаризму делать нечего.
И не надо вестись на попытки сделать из вас общечеловеческое стадо. Надо чётко понимать свои цели, свои интересы. А оттуда и до понимания, кто где гадил, уже совсем недалеко.
Всё верно.Статья шикарная.Делать что?
Можно вспомнить классику русского фольклора: в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем так и не стала.
Согласен. А делать что?
Также вспоминать и других классиков. Тут много материалов по этому поводу публикуют: Попов, Прудникова.
У Авагяна другое мнение.Хоть заработайся.А председатели ДРУГИЕ.
А тебе обязательно надо “председателем”?
Мечтаешь о чёрной Волге?
А просто купить Лексус который лучше в сто раз и не быть председателем?
В колхозе и кормить надо только ЛОШАДЬ.
А остальные в колхозе ЗАЧЕМ?
Шикарная?
Ну тогда складывай слово СЧАСТЬЕ как Серый
Из кубиков Т У П О С Т Ь
Л Е Н Ь
Б У Х Л О
И будет тебе “чо делать”
Смею надеяться, что тупость и лень не про меня.А вот насчет “бухла”?Ни сколько не стесняюсь.Хотя ни разу в жизни не похмелялся.Пью исключительно своё.Люди говорят, что шотландцы отдыхают.
К тому же говорят, что если совсем не пить, то паразиты съедят.
В прессе появились ответы Бабарики на вопросы РБК:
“«Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно», — объясняет он.
За прошедший год внешний долг Белоруссии вырос на 1,4 млрд долларов или более, чем на 8%, приводит пример Бабарико. Беларусь и так находилась в сильнейшей экономической зависимости от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, а «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится», — продолжает он.
«Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями “о братской любви”, проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — отмечает Бабарико.”«Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения», — уверен он.
П.С. пусть сначала главнюки передерутся
Серый ++
И за статью, и за картинку в заставке
Великолепная статья от Серого. +++++
Ничего лучшего евреи придумать не могут. Никогда.
Вначале организуют независимость или другую лапшу для народа. Потом Украине нужно лучше работать, чтобы человечество лучше жило. Сейчас самое время украинскому народу искрамсать у себя все человеческое в человечстве с их правами человеков, чтобы украинский народ начал жить.
Великолепная жидовская статья от Серого +++