«Один — ноль в пользу Путина»: Die Zeit о последствиях высказывания Байдена
Неважно, были ли обоснованными обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина или нет, пишет журналист Михаэль Тьюманн в своей статье для Die Zeit. Путин быстро распознал несостоятельность этих слов и ответил своему коллеге. Как отмечает автор, несмотря на жёсткую риторику, Байден не будет сжигать все мосты с Россией: недаром в рамках одного из первых своих действий на посту президента он продлил договор СНВ-3.
Джо Байден косвенно назвал Владимира Путина «убийцей», пишет журналист Михаэль Тьюманн в своей статье для Die Zeit: столь жёсткие слова будет трудно взять назад. Они окажут сильное влияние на отношения между двумя президентами. Возникает ли в этой связи угроза опасной эскалации?
Автор напоминает, что бывший президент США Барак Обама также уязвлял Путина: в 2014 году, после присоединения Крыма, он назвал Россию «региональной державой». Как отмечает Тьюманн, тогда возмущение Москвы было ещё более сильным, поскольку, с точки зрения российской стороны, уничижение — это ещё хуже, чем словесное осуждение.
Мы вряд ли точно узнаем, о чём думал Байден, когда ведущий американского ТВ спросил его, не считает ли он Путина убийцей, пишет автор. Возможно, он думал о попытке отравления оппозиционера Алексея Навального или об интервенции России в другие страны. Однако, вне зависимости от того, обосновано ли такое обвинение или нет, о таком должны говорить не президенты, а прокуроры и судьи. Путин быстро распознал несостоятельность слов Байдена, отмечает Тьюманн. В своей речи он пожелал Байдену «здоровья» и отметил, что такие высказывания вернутся их автору. Один — ноль, в пользу Путина, резюмирует автор.
При этом последствия этих слов будут ограниченными, считает Тьюманн. Байден стал первым президентом со времён Рональда Рейгана, не начавшим отношения с Россией с перезагрузки. Он хорошо знает Путина, он был вице-президентом во время правления Барака Обамы.
Администрация Байдена ещё в начале марта ввела новые санкции против России и анонсировала последующие штрафные меры. Однако вместе с тем складывается впечатление, что Байден не намерен полностью сжигать мосты с Россией, отмечает автор. Одним из первых его действий на посту президента стало продление договора СНВ-3. В последующие годы Россия и США намерены выработать соглашение, которое будет включать в себя все типы новых вооружений. Таким образом, отношения между двумя странами могут быть холодными, но диалог между ними будет продолжаться несмотря ни на что.
Джо Байден косвенно назвал Владимира Путина «убийцей», пишет журналист Михаэль Тьюманн в своей статье для Die Zeit: столь жёсткие слова будет трудно взять назад. Они окажут сильное влияние на отношения между двумя президентами. Возникает ли в этой связи угроза опасной эскалации?
Автор напоминает, что бывший президент США Барак Обама также уязвлял Путина: в 2014 году, после присоединения Крыма, он назвал Россию «региональной державой». Как отмечает Тьюманн, тогда возмущение Москвы было ещё более сильным, поскольку, с точки зрения российской стороны, уничижение — это ещё хуже, чем словесное осуждение.
Мы вряд ли точно узнаем, о чём думал Байден, когда ведущий американского ТВ спросил его, не считает ли он Путина убийцей, пишет автор. Возможно, он думал о попытке отравления оппозиционера Алексея Навального или об интервенции России в другие страны. Однако, вне зависимости от того, обосновано ли такое обвинение или нет, о таком должны говорить не президенты, а прокуроры и судьи. Путин быстро распознал несостоятельность слов Байдена, отмечает Тьюманн. В своей речи он пожелал Байдену «здоровья» и отметил, что такие высказывания вернутся их автору. Один — ноль, в пользу Путина, резюмирует автор.
При этом последствия этих слов будут ограниченными, считает Тьюманн. Байден стал первым президентом со времён Рональда Рейгана, не начавшим отношения с Россией с перезагрузки. Он хорошо знает Путина, он был вице-президентом во время правления Барака Обамы.
Администрация Байдена ещё в начале марта ввела новые санкции против России и анонсировала последующие штрафные меры. Однако вместе с тем складывается впечатление, что Байден не намерен полностью сжигать мосты с Россией, отмечает автор. Одним из первых его действий на посту президента стало продление договора СНВ-3. В последующие годы Россия и США намерены выработать соглашение, которое будет включать в себя все типы новых вооружений. Таким образом, отношения между двумя странами могут быть холодными, но диалог между ними будет продолжаться несмотря ни на что.
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Тот, кто прошёл через реальную и конкурентную, а не выхолощенную и декоративную избирательную кампанию (за плечами Джо Байдена не одна такая), разумеется, знает цену каждому слову, каждому акценту. И ещё лучше знает, когда нужно говорить, а когда вернее промолчать. Потому если уж сказал, то с определённой целью, а не для забивания эфира.
Какая ж эта цель?
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть: послан сигнал. Чёткий и недвусмысленный. Но не Путину, а его ближнему кругу.
Первое. Путин – изгой в приличном обществе. И все его попытки вернуться в большую политику на равных – провалились.
Второе. Все переговоры с ним будут ограничены только той повесткой, в которой у США есть реальная заинтересованность и насущная необходимость. По остальным темам, сколь бы ни были они важны для России, даже намёка на диалог не будет.
Третье. Исходя из двух предыдущих пунктов, нынешний хозяин Кремля больше не переговорщик с сильными мира сего и не гарант пусть даже относительной сохранности российских денег на Западе. К ним будут применяться различные санкции при соблюдении американских интересов. Бывший алюминиевый король Олег Дерипаска в полной мере прочувствовал на своей шкуре, что это значит – вместе со своим бизнесом попасть под каток санкционной политики Вашингтона. А ведь в конце 2020 года это была всего лишь проверка, проба сил перед решающими сражениями.
https://publizist.ru/blogs/114196/38992/-
В одном прав -Байден опытный администратор и через него нечто передали ,но и Путин не тот ,кого вы себе хотите нарисовать -поэтому и сказал ,что он до понедельника в тайге с Шойгу.Думай хохол и жди понедельника ,а пока на орбите неожиданно взорвался американский спутник и….:
“Путин ещё сказал,что на выходные собирается отдохнуть в тайге :)
это переводится — будем с Шойгу и его генералами решать, что с вами делать
уже ж всё по полочкам разложили-
в средиземном море НАТО потеряло нашу подлодку,что означает -было бы военное время- “ю а дед”.И все остальные тоже.
Антонов отозван для консультаций, Главком с минобороны “в тайге”,полк Кадырова землю роет.
Куда ни кинь, везде засада с перспективой полного уничтожения.
Даже у бидона понос и истерика,хотя он ничего не понял.
Единственное трердит-харис президент.”
П.С.так что мазепы опять проиграли
Вы тоже заметили!? Про Путина. Как что, – сразу в тайгу. А там ведь соломки везде не постелиш. Стоит ли рисковать-? , когда в бункере безопасней.
В тайге лучше постелить бабу. И тепленько и хорошо. Только не всякая дура туда поедет. Но способ есть. Она должна быть припыленная образованием, и ей нужно говорить всякую лабуду, сюси-пуси ты вся ее высочество. И она будет так думать и с котом на лыжах ездить.
Так бункер в тайге,че первый раз слышите?
Откуда такой бред,че таблетки?
Один старичок пукнул, а другой старичок стал обтикать. Однако у лизунов другого старичка пукан прорвало.
Всем серым посвящается:https://www.youtube.com/watch?v=1PanHTitxaU
Нечаянно минус нажал.(
Есть ещё классическая версия:https://www.youtube.com/watch?v=BYrBUMhLRKM
А вообще-то это не для серых,а для русофилов,это у них пуканы будет рвать.)))))))))))