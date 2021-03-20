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Насильники и убийцы выходят на свободу

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На Украине постепенно выпускают из тюрьмы уголовников из батальона "Торнадо", который состоял из набранных на Донбассе уголовников во главе с "Абельмасом". Насильники и убийцы выходят на свободу Не часто за эти семь лет случалось так, что украинских боевиков сажали в тюрьму именно на Украине. Чаще военные преступления украинских солдат скрывались от общественности, дабы не шокировать одурманенный русофобской пропагандой социум. Однако преступления некоторых «добробатов» были настолько шокирующими и резонансными, что скрыть это попросту было невозможно. Именно поэтому история про батальон «Торнадо» облетела не только Украину, но и весь мир. Чтобы освежить в памяти преступления «торнадовцев», я приведу выдержку из интервью украинского волонтера Лидии Болбат, которая некоторое время всячески помогала украинским карателям, привозила им на передовую еду, вещи, однако потом не выдержала и разоткровенничалась по поводу нацбатовцев: «Несколько раз я попадала в такую ситуацию, когда ты привозишь помощь военным и начинаешь молиться Богу, чтобы уехать...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: icdn.lenta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6642378.html
Метки: криминал, Онищенко, торнадо, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 183 107
    Наблюдатель 12 мин. назад

      Жыдосаксы всегда выпускают на свободу уголовников, когда где-нибудь готовят госпереворот. В январе попробовали вывести юных дебилов – вышел конфуз. Следующая стадия – уголовники. Сколько-то дебилов в определённый жыдосаксы мечтают таки поднять и этого как раз хватило бы на “небесную сотню”, которую в спину постреляют урки https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html вместе с с хаАронами с украинских ботоферм, которым придётся отрабатывать псакове печеньки. А дальше свинячий визг про “кровавый режым” и уже серые, владимиры и 64-е с русами в предвкушении пускают слюни, сливая ненавистную им рaшку…

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