Иностранные военные эксперты были весьма впечатлены российским бесшумным барражирующим боеприпасом «Куб», представленным на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби. По словам представителей западных СМИ, данный аппарат является новым словом с мире вооружений и его уже сравнивают с автоматом Калашникова, сделавшего революцию на оружейном рынке.

«Куб», в отличие от ударных беспилотников, поражающих цели ракетами и бомбами, сам является снарядом. Он может преодолевать значительные расстояния, долгое время находясь в воздухе, а затем в нужный момент поражать цель.

От других подобных аппаратов «Куб» отличает более широкий спектр применения, бесшумность полета, а также высокий уровень радионезаметности. Российский барражирующий боеприпас способен атаковать цель со снайперской точностью с различных высот, от 3 метров до 4,5 тыс. метров. Обладая весом в 15 кг «Куб» несет 3 кг боевой части, при этом прост в обслуживании и обращении и значительно дешевле своих зарубежных аналогов.