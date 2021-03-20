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1900. Горькие плоды пьянства. С.-Петербург

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Чудесные иллюстрации, с понедельника бросаю пить…







































Источник: https://humus.livejournal.com/7666089.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38092 33434
    Вячеслав 6 мин. назад

      «Алкоголь никогда, ни в одной стране не распространялся стихийно, а насаждался сознательно силами, враждебными обществу с помощью лжи. Ложь есть проявление малой культуры, небольшого ума и низкой нравственности». Академик Ф.Г. Углов.

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