Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о грубейшем нарушении дипломатического этикета со стороны президента США – Джо Байдена, который в одном из интервью назвал нашего президента «убийцей». Ответ не заставил себя ждать – Владимир Путин пожелал коллеге доброго здоровья и пригласил к участию в онлайн-дебатах без цензуры и модерации. Разумеется, Байден, которого пресс-служба старается ограничить от живого общения даже с американцами, в силу понятных причин, испугался предложения Путина и не стал его принимать.
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:
- Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
- Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение