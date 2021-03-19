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Путин: соседним странам не стоит наносить ущерб России

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Запоминающейся и весьма содержательной получилась речь президента РФ на празднике в честь седьмой годовщины возвращения Крыма в состав России.

Глава государства отметил особое место Крыма в истории нашей страны, а также напомнил всему миру, что возвращение полуострова в родную гавань произошло по результатам свободного волеизъявления крымчан на референдуме. Таким образом, по мнению президента РФ, была восстановлена историческая справедливость.

Важность крымского референдума 2014 года объясняется еще и тем, что народ России продемонстрировал всему миру способность объединяться вокруг интересов Родины, подчеркнул президент РФ.

В ходе своей речи Владимир Путин осудил решение руководства СССР о передаче российских земель в состав различных квазигосударств. В то же время глава государства подчеркнул, что Россия стремится жить в мире и добрососедстве со всеми соседями, но не позволит, чтобы другие страны наносили ущерб нашей стране.

О правильности выбора крымчан в марте 2014 года свидетельствуют и цифры, приведенные в отчете руководства АР Крым. За прошедшие семь лет доходность бюджета полуострова возросла практически в три раза - с 25 млрд рублей до 61 млрд рублей.

Налоги с доходов физических лиц в 2020 году ставили 28 млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше, чем в 2014 году. Эти цифры свидетельствуют о росте благосостояния крымчан. Этому способствует и развитие курортной сферы, налоговые поступления с которой увеличились в два раза и составили в прошедшем году 3,8 млрд рублей.

 

Метки: референдум, Россия
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