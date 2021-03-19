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Открытым текстом 19.03.2021

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Телеинтервью Байдена: когда нет доводов, остаётся ругаться

Демократическая партия Соединённых Государств Америки открытым текстом обвиняла в своём провале на президентских выборах Российскую Федерацию. Через этот скандал хотели утопить Трампа. За четыре года многомиллионного расследования вовсе не нашли нашего влияния на политический кризис в СГА. Но теперь власть у демократов и русский след, наконец, найден!!!

Шестнадцатого марта опубликован доклад службы директора национальной разведки СГА, координирующей работу всех двух десятков ведомственных разведслужб. Там, в частности, сказано: «По нашим оценкам, президент Путин и российские власти распорядились провести операции по влиянию на президентские выборы в США в 2020 году, направленные на дискредитацию президента Байдена и демократической партии». Разведчики уверяют, что целью РФ была поддержка Трампа. Доказательств, как всегда, нет.

Доказательства и не нужны! Младший Байден воровал деньги из фондов помощи Украине — виноваты русские. Порошенко беззастенчиво записывал свои тайные переговоры и продолбал записи при переезде — опять же мы виновны.

В телеинтервью Байден заявил, что Путин заплатит за вмешательство в выборы, и заверил, что уже предупредил Путина об этом по телефону: «Я знаю Вас, Вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы».

Байден, забывающий порой, где находится, с кем говорит и «как зовут этого, как его, парня, который, как его, занимается военными» — точные слова Байдена о министре обороны — наговорил совсем не смешно: часы Судного дня небывало близки к апокалипсису.

Телеведущий Стефанопулос — бывший советник президента Клинтона — открытым текстом спросил Байдена, считает ли он Путина киллером — наёмным убийцей. Байден ответил утвердительно. Подобных оскорблений руководителей нашей страны в истории СГА ещё не бывало.

Открытым текстом уверяю: дело не в Альцгеймере. Интервью вышло в записи. Случайную оговорку могли вырезать. Значит, сознательно наезжают.

Посол РФ в СГА приглашён в Москву для консультаций о дальнейших взаимоотношениях двух стран.

Открытым текстом перевожу с дипломатического на русский: следующий шаг — разрыв отношений.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-19-03-2021/
Метки: джо байден, открытым текстом, Путин
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