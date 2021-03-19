Главная » Новости Украины и Новороссии

Осознав истинную идеологию красно-черного знамени

91 0


И 16 раз зиганул…

Горсовет города Богодухова в Харьковской области осознал "истинную идеологию красно-черного знамени страны" и принял решение поднимать его 16 раз в год в центральном парке.
Поднимать бандеровский флаг будут в день рождения Бандеры, в день рождения Шухевича, в день смерти Шухевича, в день рождения Коновальца, в день рождения ОУН и другие родные для каждого жителя Богодухова даты.
Красно-черный флаг – официальное знамя ОУН, организации которая активно участвовала в организации этнических чисток, Холокосте, массовых убийствах невинных людей разных национальностей, коллаборации с нацистами и военных преступлениях.

https://www.facebook.com/photo?fbid=4148566855175351&set=a.783668934998510 – цинк

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6640852.html
Метки: Бандера, долинский, коллаборационизм, Нацизм, Украина, фашизм, Харьков, шухевич
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Введение в проблему Государственной идеологии России
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
Кали-Юги больше не будет
Феномен Юрия Горного
наследие Детей Богини Дану (реферат?)
Бэкграунд, выпуск-307 за 8 июня 2013
Что такое эфир?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru