Нам с женой несколько за 40. Мы переехали в Крым в начале 2016 года. Переехали в Севастополь из не менее солнечного российского региона – Бурятии. По некоторым параметрам это две разные планеты, но в основном всё одинаково, так как люди везде озабочены похожими проблемами заработка и гедонизма. В 2017 году удалось купить земельный участок в Бахчисарайском районе неподалёку от Севастополя и построить небольшой домик, где проживаем с женой по сей день, не считая двухлетнего переезда в столицу. Сравнить есть с чем.

О средствах к существованию.

Предложений о работе в Крыму навалом, если речь идёт о строителях любых специальностей и работниках сферы различных услуг. Каменщики, бетонщики, сварщики, повара, официанты и т.д. найдут работу без проблем. Сейчас с различными стройками федерального масштаба работы стало ещё больше, но это чаще связано с вахтовым графиком, а эти трудовые лагеря не всем подходят. Если, конечно, хочешь трудиться размеренно без авралов и стрессов, то такие предложения тоже имеются, но за них мало платят (искусственно поддерживается среднестатистический уровень заработной платы по региону), и поэтому идти убивать время за малую копеечку охотников немного. Организовать собственное дело не всегда однозначно перспективно, так как зависимость от клиентского спроса очевидна, а основная масса населения бедна, отсюда предложение всегда превышает спрос, какое бы занятие вы для себя не выбрали. Относительно неплохо себя чувствуют большие компании с низкой себестоимостью производства, а также понторезы за счет полумошеннических схем, связанных с обманом клиентов необоснованно низкими ценами. Так или иначе заняться в Крыму есть чем и при удачном раскладе доход может быть сопоставим с московским, а то и выше.

О ценах в Крыму.

В Крыму есть все необходимые атрибуты цивилизации, к которым привык обыватель в других регионах страны и мира. Цены всегда будут непомерно высокими, если ты мало от жизни получаешь, то есть испытываешь дефицит средств к существованию. В Крыму это происходит с большинством населения, так как регион занимает совсем не первое место по уровню развития. Единицы напоказ купаются в роскоши (наверное, какой-то режиссёр им поставил такую задачу), и это создаёт иллюзию повсеместного курортного счастья, но так было всегда (до 2014 года). Как и везде в стране нужно знать места, где закупаться. Можно поехать на оптовую базу и купить всё с огромной скидкой. Работают транспортные компании для доставки товаров с «материка» (почта России в конце концов). Это турист приезжий не знает таких мест, да ему и некогда, он сюда приехал отдыхать, а не по оптовкам шляться, вот он и жалуется везде, где может о том, что всё дорого (возможно, это делается по чьей-то просьбе), а для местного жителя всё как бы норм. Человек так устроен, что он всегда сможет организовать свой быт, наполнив его самым необходимым, при любом строе и властном режиме, а жаловаться многие любят и делают это с изысканным удовольствием.

О местных жителях.

В Крыму присутствует такой этнос, как крымские татары. История его появления в Крыму чудна и наполнена тайнами. Официально они жили здесь всегда, а после присоединения Крыма Екатериной 11 к России сюда потянулся русский крестьянин, и за эти годы сравнял численность населения русских с татарами. Но как же быть с княжеством (по другим источникам царством) Феодоро. Как быть с историей киммерийцев и гОтов, которые не могли исчезнуть бесследно. Так как, из той же официальной истории длительный промежуток времени Крымом владела османская империя, то, возможно, татары – это осколок турецкого этноса, переписавший собственную историю и обозначившийся как отдельный народ (ура!). Крымский вопрос в своё время попытался решить И.Сталин, но решение вышло временным и придало татарам ореол жертвы, который они с успехом монетизировали в 90-е годы прошлого века. Сегодня это в основном милые люди, прилежные труженики, не мечтатели, а вполне себе заземлённые личности. Ведущие себя с некоторой отстранённостью, как бы намекая, что вы здесь гости, и ваше время истечёт. Фига в кармане чувствуется по какой-то наигранной отзывчивости, нарочитой угодливости, при том, что, если случаются конфликты (как без них) всё потаённое вываливается наружу. Если обстановка не изменится, и властная хватка не ослабнет, то всё постепенно успокоится, так как все заняты одним общим делом – беготнёй в поисках хлеба насущного, и времени на разные глупости националистического характера совсем не остаётся (хитро придумано).

О чиновниках.

Познания в этой теме у меня скудны, но думаю, что для крымской бюрократии присущи те же болезни, что и для остальной российской. Мой опыт общения с крымским чиновничеством минимален и имеет как положительные, так и негативные впечатления. При оформлении земельного участка, коммуникаций к нему, мы были вынуждены выполнять ворох процедур, которые имели ряд осложнений, но, в итоге, всё что было нужно оформили, а дальнейшей потребности в общении с властьпридержащим общественным слоем не имелось. По ощущениям в деятельности чиновников чувствуется саботаж. Если можно затянуть процесс – затянут, если не пнул – сами не почешутся и периодически намекают на дачу взятки, но так как мы не даём (по принципиальным соображениям), то помявшись, что нужно делают. На мой взгляд верховное око неусыпно следит за этими процессами, и своевременно (чаще с опозданием) искореняет негативные тенденции. Поэтому, в общем и целом, государственный аппарат работает исправно, и если к нему и могут быть претензии, то они не особенно отличаются от общероссийских.

О дорогах.

Я часто слышал различные высказывания о дорожном строительстве в Крыму и искренно возмущен, когда кто-нибудь жалуется на качество дорог в последние годы. Очевидно, эти люди не были в Крыму в 90-е и в нулевые годы (мне приходилось и достаточно часто, чтобы что-то с уверенностью утверждать). Трасса Таврида пронзила Крым и собрала воедино все удалённые районы полуострова. Люди из центрального Крыма каждый день могут ездить на работу на ЮБК. В течении 1-2 часов ты можешь попасть в столицу Симферополь из любой части Крыма (благо он расположен по центру полуострова). Если вы недавно были в Москве, то одной из её особенностью стало наличие дорог с хорошим покрытием. В самой захудаленькой деревушке московской области центральная дорога обязательно ровная, без намёка на ямы. Тоже самое происходит и в Крыму. Лет через 5-10 (я так предполагаю) все основные дороги будут отремонтированы или выложены заново, тем более, как известно, это самый надежный способ безнаказанно пилить госбюджет, но люди тоже не внакладе им достанутся хорошие дороги.

В заключении хочу сказать, что Крым никогда не перестанет быть жемчужиной планеты, кто бы не старался его опорочить в угоду своекорыстных целей. Такое количество достопримечательностей, красивейших природных ландшафтов, исторических мест редко где ещё можно встретить на земле. Здесь всегда есть куда пойти и что посмотреть. Особенно интересны пешие походы, так как природа не загажена и её поддерживают в цветущем состоянии. Здесь целебно всё: воздух, море, травы, источники. Люди в основном приветливы и умны. Если кто-то размышляет над возможностью переезда в Крым, то я рекомендую отбросить сомнения и ехать, потому что, если решить экономический вопрос, то жизнь в Крыму прекрасна (не взирая на недочёты).